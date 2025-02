Simone Cristicchi e la toccante confessione sulla mamma Luciana: la sua battaglia

Tra i cantanti più attesi sul palco del teatro Ariston di Sanremo 2025 questa sera troveremo Simone Cristicchi, il noto cantante romano ha deciso di portare in gara la sua canzone Quando sarai piccola, che racconta il ricambio dei ruoli tra genitori e figli con l’età che avanza, in particolare l’artista ha commesso per via della storia personale che porterà in gara. Simone Cristicchi, presentando la canzone in gara a Sanremo 2025, ha rivelato di essere stato travolto da una grande ondata di affetto:

“Nel momento in cui ho comunicato solo il titolo, Quando sarai piccola, ho ricevuto migliaia di mail, migliaia di messaggi da persone che si sono sentite in qualche modo toccate dal brano” ha confessato con grande emozione Cristicchi. E c’è grande attesa per scoprire la sua canzone, visto che in molti hanno già dato per favorito il cantante per il premio della Critica visto il testo.

Simone Cristicchi e la malattia della mamma Luciana: “Colpita da un’emorragia cerebrale”

La storia del cantante romano è di quelle particolarmente commoventi, visto che Simone Cristicchi ha raccontato in passato il dramma vissuto sulla sua pelle, con la mamma Luciana che a soli 63 anni è stata colpita da un’emorragia cerebrale che ha segnato per sempre la sua vita.

Dopo il coma, è arrivato lo sperato miracolo, ma ovviamente la mamma di Simone Cristicchi non è più tornata la persona che tutti conoscevano: “Da quando si è risvegliata però, non è la stessa Luciana di prima. È tornata bambina, ma Luciana sorride, sorride comunque” ha ammesso il cantante capitolino che a Sanremo 2025 lancerà un messaggio davvero molto speciale con la sua canzone. La canzone che Simone Cristicchi canterà sul palco ha attirato grande attenzione nelle scorse settimane e certamente regalerà un momento dall’elevato tasso di commozione.

