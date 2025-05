Simone Cristicchi, cantautore nato a Roma nel 1977, ha esordito nel mondo della musica creando un gruppo rock con alcuni compagni. A vent’anni, abbandonato il rock, ha scoperto la musica d’autore, vincendo nel 1998 il Concorso Nazionale Cantautori, conquistando un premio importante come quello SIAE. La sua carriera è cominciata calcando i palchi prima dei concerti di Max Gazzè e Niccolò Fabi: così, Simone Cristicchi ha cominciato a farsi conoscere al grande pubblico, riuscendo a costruirsi una carriera, pubblicando i suoi primi singoli e ancora i primi album. La vera e propria svolta è arrivata però nel 2005 con una canzone diventata un vero e proprio tormentone: “Vorrei cantare come Biagio”, un brano ironico ispirato a Biagio Antonacci. In realtà si trattava di una denuncia, un tentativo di mettere in evidenza le difficoltà di un giovane artista.

L’anno successivo, per Simone Cristicchi è arrivata la partecipazione al Festival di Sanremo con “Che bella gente”, brano che è finito secondo tra i giovani. L’anno dopo ancora, Simone Cristicchi ha vinto proprio la kermesse sanremese con la canzone “Ti regalerò una rosa”. Tra le partecipazioni di Cristicchi al Festival di Sanremo, anche quella del 2025 con il brano “Quando sarai piccola”, dedicato alla mamma: una partecipazione che ha fatto molto discutere perché dal testo sembrerebbe che parli di una malattia degenerativa come l’Alzheimher, della quale però la mamma non è affetta.

Simone Cristicchi ha fatto parlare di sé per la sua musica ma non soltanto. A far parlare sono state le sue presunte posizioni di destra: una credenza contro la quale proprio il cantautore romano si è schierato, spiegando: “Se canto ‘Bella Ciao’ divento di sinistra, se racconta le foibe sono di destra, allora c’è un problema: o sono confuso io, o sono confusi loro”. Parole che però non hanno convinto il pubblico di sinistra.