Il brano di Simone Cristicchi sembra già aver vinto il premio virtuale per la canzone più commovente del Festival di Sanremo 2024. Al primo ascolto moltissimi telespettatori si sono riversati sui social dicendo di essere in lacrime per le bellissime parole dell’artista, ed è stato automatico chiedersi a chi sia stata dedicata la sua canzone. “Era un brano fermo in un cassetto da cinque anni“, ha spiegato il cantante a Vanity Fair, svelando che “Quando sarai piccola” è dedicata a sua madre.

Migliaia di persone dopo il primo ascolto si sono sentite capite e toccate dalle sue parole, rivedendosi in una poesia dedicata ai genitori che ritornano figli dei loro stessi figli. L’ispirazione per la canzone è arrivata dalla malattia di sua madre Luciana, che giovanissima, a soli 63 anni ha avuto un’emorragia cerebrale che l’ha fatta cadere in coma, rivoluzionando in un battibaleno le vite di tutti, tra cui quella di Simone Cristicchi. Il cantante ha spiegato nel suo libro “Alla ricerca della felicità” quanto sia stata dura vederla in quello stato, anche se il miracolo è arrivato poi all’improvviso.

Simone Cristicchi vince Sanremo 2025? La canzone è una vera poesia

Dopo il coma, la mamma di Simone Cristicchi si è risvegliata. Un miracolo secondo il cantante, incredulo di quanto successo dato che ormai le speranze di rivederla fra loro erano molto basse. Chiaramente, come ha raccontato lo stesso artista, mamma Luciana non è più la stessa. Le conseguenze dell’emorragia cerebrale sono state tante, e oggi la sua personalità è cambiata. Lo ha rivelato lui: “Da quando si è risvegliata però, non è la stessa Luciana di prima. È tornata bambina, ma Luciana sorride, sorride comunque“. Nelle ultime ore, anche i neurologi si sono espressi dopo il primo ascolto, definendo “Quando sarai piccola” un vero e proprio inno d’amore.

Con parole dolcissime, la sua canzone racconta uno spaccato di vita autentica, di chi “perde” da un giorno all’altro una persona cara e la ritrova in forme diverse, dovendo restituire il favore della cura. Simone Cristicchi ha definito “Quando sarai piccola” una canzone terapeutica che lo aiuta e aiuta gli ascoltatori ad esorcizzare questo dolore: “scommetto che ognuno di noi, […], ha vissuto il momento in cui una persona cara, invecchiando ritorna ad essere fragile“. Non a caso, la sua canzone risulta essere una delle preferite in assoluto già dopo il primo ascolto, lasciando aperta la speranza di una seconda vincita dopo Sanremo 2017 con “Ti regalerò una rosa”.