Tripudio anche nella seconda serata di Sanremo 2025 per Simone Cristicchi; bis di standing ovation, commozione e top 5. A poche ore dalla terza serata, che guarderà da spettatore, il cantautore si è concesso ai microfoni de La Volta Buona dove non solo ha commentato il successo di queste prime due uscite sanremesi, al netto del seguito sui social, ma ha anche commentato le reazioni dopo la sua intervista odierna rilasciata per il Corriere della Sera.

LETTERA/ Se il messaggio di Cristicchi a Sanremo sfida il suicidio assistito della Toscana

“Cosa ho raccolto dopo le prime due serate di Sanremo 2025? Notizie straordinarie su questa mia canzone, ovvero che sta piacendo tantissimo ai più giovani e questa cosa non me l’aspettavo assolutamente”. Inizia così Simone Cristicchi intervenuto ai microfoni de La Volta Buona sottolineando quanto sia rimasto spiazzato dalla ‘viralità’ della sua canzone sui social, soprattutto nel contesto giovanile: “…Questo vuol dire che la musica riesce ad essere una frequenza curativa che ci cura l’anima e ci aiuta a vivere meglio”.

Erika Mineo, chi è la compagna di Simone Cristicchi? Anche lei cantautrice/ Ex moglie Sara Quattrini e figli

Simone Cristicchi a La Volta Buona: “A Sanremo 2025 mi sento a mio agio perchè…”

Caterina Balivo ha poi incalzato Simone Cristicchi a proposito di un tema trattato durante l’intervista uscita questa mattina sul Corriere della Sera. Il cantautore ha infatti rivelato di aver presentato il brano di quest’anno a Sanremo 2025 già 5 anni fa quando il direttore artistico era Amadeus. “Non voglio creare questa tensione con Lui, non è nel mio stile. Anzi, devo ringraziarlo perchè grazie a lui i miei figli guardano Sanremo. Lo ringrazio anche per la ‘non scelta’ del mio brano, semplicemente non incontrava il suo gusto ma non c’è nulla di strano”.

Significato testo Quando sarai piccola di Simone Cristicchi/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2025)

Spazza via ogni genere di polemica Simone Cristicchi a La Volta Buona rincarando il concetto spiegando meglio anche l’utilizzo della parola ‘disagio’ laddove fosse stato scelto da Amadeus 5 anni fa per gareggiare a Sanremo. “Effettivamente in un Festival come quest’anno dove si è dato più spazio ai cantautori io mi sento più a mio agio”. Sul commento di Selvaggia Lucarelli – “La situazione inizia inesorabilmente a peggiorare”, ha scritto la giornalista sui social” – dopo l’intervista del cantante in gara a Sanremo 2025 per il Corriere della Sera ha invece preferito glissare con il silenzio per poi salutare Caterina Balivo.