Pur essendo arrivata da 2 settimane la conclusione di Sanremo 2025 continuano le polemiche trasversali tra artisti, canzoni e vicende parallele. Al centro dell’attenzione, dopo l’intervista a Domenica In di Simone Cristicchi, la ‘verità’ sulla malattia della mamma raccontata nella canzone presentata all’Ariston: ‘Quando sarai piccola’. Stando alle sue stesse parole, la donna sarebbe stata colpita da un aneurisma; circostanza che avrebbe fatto storcere il naso in particolare a Selvaggia Lucarelli che ha posto l’attenzione su come, dal punto di vista mediatico, lui abbia invece lasciato che si parlasse di Alzheimer.

Il dibattito su quanto scritto sui social da Selvaggia Lucarelli – a proposito della malattia di Simone Cristicchi e la canzone di Sanremo 2025 – si è ampliato anche oggi a La Volta Buona con gli ospiti in studio quasi tutti in disaccordo con quanto sollevato da Selvaggia Lucarelli, ad eccezione di Grazia Sambruna: “Tutti avevamo capito che parlasse di Alzheimer, allora siamo tutti scemi?”.

Selvaggia Lucarelli ‘contro’ Simone Cristicchi dopo Sanremo 2025: “Ha lasciato che si parlasse di Alzheimer…”

Selvaggia Lucarelli, nelle scorse ore, aveva scritto: “Incredibile che abbia lasciato che per settimane i giornali e le persone parlassero di Alzheimer, lasciando che l’equivoco si prolungasse il più possibile”. Queste le parole della giornalista in riferimento a quanto invece raccontato da Simone Cristicchi a Domenica In a proposito della malattia della mamma. A La Volta Buona ha però preso la parola Adriana Volpe che è invece andata in una direzione opposta. “Per me la canzone ha lo stesso valore, le parole ti entrano e quindi emoziona; quello che posso dire è che, sentendo anche quello che è successo negli ultimi giorni, lui ha detto chiaramente di aver scritto una canzone perchè la madre ha avuto un problema. Poi il concetto si amplia anche ad altre malattie…”. Sulla stessa linea anche Caterina Balivo che ha sottolineato: “La canzone parla della fragilità di un genitore, non necessariamente di una malattia specifica…”. Simone Cristicchi, nel caso del commento di Selvaggia Lucarelli, è stato comunque ‘bersagliato’ per la presunta scelta di parlare in maniera chiara della malattia della mamma solo 15 giorni dopo la partecipazione a Sanremo 2025.