Simone Cristicchi standing ovation a Sanremo 2025 per la sua Quando Sarai Piccola

Simone Cristicchi standing ovation a Sanremo 2025, che la canzone del cantautore romano fosse una poesia si era capito già leggendone il testo, ma che sarebbe stata accompagnata da un arrangiamento delicato e perfetto si è scoperto solo ascoltandola nella prima serata del Festival che sta andando in onda questa sera, martedì 11 febbraio 2025. Cristicchi ha portato una canzone dedicata alla mamma che soffre di Alzheimer e chi ha una persona cara che ne soffre capisce benissimo il testo della canzone Quando Sarai Piccola.

TESTO 'ECO', CANZONE JOAN THIELE/ Analisi e significato (Sanremo 2025): le idee battono la rabbia

L’esibizione di Simone Cristicchi a Sanremo 2025 ha commosso subito tutto il teatro dell’Ariston che gli ha tributato un lungo applauso già durante l’esibizione e poi una lunga standing ovation finale.In teatro si sono visti occhi lucidi e commossi ed anche i conduttore Carlo Conti e Gerry Scotti, impassibili per protocollo, erano commossi. Sui social, inoltre, si leggono solo commenti entusiasti per la poesia toccante che ha tutte le carte in regola per arrivare nella classifica tra le prime cinque oltre che vincere il Premio Della Critica che si contende con un’altra poesia, L’Albero delle Noci di Brunori Sas, questa dedicata invece alla figlia del cantautore calabrese, Fiammetta.

Antonella Clerici, gaffe Sanremo 2025: "Ho messo il cornetto nelle mutande"/ "Così laggiù non si muove"

Sanremo 2025, Simone Cristicchi commuove: possibile podio?

Dopo la standing ovation del palco dell’Ariston per Simone Cristicchi e la sua Quando Sarai Piccola, sul web i commenti commossi e toccati sono stati tantissimi: “Una poesia devastante” “Sono in una valle di lacrime” “Devastante, un pugno allo stomaco” “Sapevo leggendo il testo che Cristicchi mi avrebbe commossa, ma sono devastata, sto piangendo come una bambina appena nata” “Questa canzone di Cristicchi dedicata alla madre malata di Alzheimer è devastante” “È un cantastorie che racconta ogni volta frammenti di vita come pochi altri sanno fare, e stavolta ci ha regalato la storia più atrocemente bella che abbia mai raccontato. Straordinario siamo oltre” Simone Cristicchi arriverà sul podio a Sanremo 2025?