Grande Fratello, Simone esplode dopo lo scontro tra Francesca e Donatella: “Nessuno ha il coraggio di esporsi”.

Simone De Bianchi è tornato a dire la sua su una lite tra Donatella Mercoledisanto e Francesca Carrara, le quali si erano scontrate stravolgendo gli equilibri al Grande Fratello. In attesa della prossima puntata di lunedì 17 novembre 2025 su Canale 5, ecco che i concorrenti mettono in chiaro le cose che non sono andate bene in questi giorni. Ed è Simone che parlando con Flaminia Romoli e Ivana Castorina si sfoga dicendo che secondo lui la lite tra sua madre non è equilibrata.

Tutti sembrano volersi scagliare contro Francesca, ma nessuno vuole giustificare il proprio pensiero: “Perché a me non mi capite che sono fatto così?“, dice, sottolineando di essere stato accusato e punito con la nomination dopo la lite con Grazia Kendi, mentre a Donatella non è successo niente dopo lo scontro con Francesca Carrara. A quel punto, Simone De Bianchi si è ulteriormente infuriato, e ha continuato il suo sfogo anche davanti ad Anita Mazzotta.

Simone De Bianchi difende mamma Francesca e Jonas gli dà ragione

“Il Grande Fratello della calma piatta e della disonestà. Prendete lo stesso gesto e mettetelo al contrario. Grazia avrebbe fatto il panico, Rasha avrebbe fatto il panico, Anita avrebbe confermato la tesi su mamma”, ha detto Simone De Bianchi. Jonas Pepe, sentendo la conversazione, gli ha dato ragione: “alla resa dei conti chi ha nominato Donatella ieri? Nessuno. C’ha ragione. La verità è che Donatella fa comodo a tutti”. Simone tiene anche a chiarire come mai secondo lui, la mamma ha deciso di nominare Rasha: “Mia mamma nomina Rasha perché qui dentro non ce la vuole e non hanno avuto un chiarimento, con Donatella ha chiarito. Voi fate due pesi e due misure”. Sarà riuscito a far comprendere agli altri il suo punto di vista?