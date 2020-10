Simone D’Auria contro Mirko Scarcella/ Non è l’Arena: “Oggi risponderà alle accuse”

Non è l’Arena di Massimo Giletti torna ad occuparsi di social e soprattutto di Mirko Scarcella. Uno dei suoi accusatori, Simone D’Auria, potrebbe rompere il silenzio e intervenire proprio nel programma di La7. Non è l’Arena di Massimo Giletti ha infatti annunciato attraverso i suoi canali social che Simone D’Auria “pare risponderà questa sera alle accuse fatte dal guru le scorse settimane”. Non è chiaro se ci sarà un confronto diretto tra i due o invece interverrà in un secondo momento, ma sta di fatto che Simone D’Auria è pronto a replicare a Mirko Scarcella, anche a La7 aveva gli lanciato delle accuse. La vicenda è abbastanza nota: l’artista in cerca di palcoscenico si era affidato alla consulenza del “guru di Instagram” pagandolo profumatamente, anche tramite opere d’arte stimate intorno ai 20mila euro. Simone D’Auria sostiene di essere stato truffato da Mirko Scarcella, in quanto avrebbe gonfiato il suo profilo con interazioni e account falsi. Scarcella è di parere diverso e a Non è l’Arena di Massimo Giletti ha raccontato che “ha firmato un contratto in cui diceva che non ha più nulla a che pretendere da me”.

SIMONE D’AURIA CONTRO MIRKO SCARCELLA A NON È L’ARENA

Ma Mirko Scarcella ha rivolto anche accuse pesanti a Simone D’Auria: “Mi minaccia con metodi estorsivi da tempo”, disse a giugno a Selvaggia Lucarelli su Tpi. “Mesi fa non so perché aveva già 30 minuti di girato de Le Iene e mi ha scritto che se non gli avessi ridato i soldi avrebbe inviato quel video a tutti i miei contatti. Non so come lo avesse già, ma c’erano immagini del servizio poi andato in onda”. Concetto che poi ha ribadito in collegamento con Massimo Giletti, spiegando che Gianni Mendes e Simone D’Auria si sono alleati contro di lui. “D’Auria mi minacciava di picchiarmi, mi diceva che mi veniva a cercare sotto casa, che minacciava mia moglie, di farle togliere il visto”, aggiunse a Tpi il “guru di Instagram”, tornato alla carica per difendere la sua immagine. Visto che più volte ha parlato di minacce, Simone D’Auria è pronto a replicare e a raccontare su La7 la sua versione dei fatti, a conferma che evidentemente si sa ancora poco di questa vicenda in cui l’unica cosa certa è che sui social non è tutto oro quello che luccica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA