Dopo l'abbandono di Francesca Carrara che ha lasciato la casa del Grande Fratello 2025, cosa accadrà al figlio Simone De Bianchi?

Francesca Carrara, la 43enne romana che è entrata nella casa del Grande Fratello 2025 in coppia con il figlio Simone De Bianchi, ha abbandonato momentaneamente la casa del Grande fratello per motivi personali. Diversamente dal comunicato con cui è stata annunciata l’uscita dalla casa di Anita Mazzotta, per Francesca Carrara, il Grande Fratello ha specificato che si tratta di un’uscita temporanea lasciando intendere che dovrebbe rientrare già nelle prossime ore.

Francesca Carrara lascia la casa del Grande Fratello 2025/ Nuovo caso dopo Anita Mazzotta

Tuttavia, il condizionale è d’obbligo e non è da escludere che Francesca possa decidere di non rientrare abbandonando definitivamente il reality show. Una decisione che si andrebbe ad abbattere anche sul figlio Simone con cui forma un unico concorrente: cosa accadrebbe, infatti, a Simone se la mamma non dovesse rientrare?

Grande Fratello 2025, tutti contro Bena/ Scintille in casa: lui esplode contro Ivana e Omer

Simone De Bianchi al Grande Fratello 2025: cosa accadrà

Simone De Bianchi, qualora la mamma Francesca non dovesse rientrare nella casa del Grande fratello 2025, dovrebbe restare comunque in gioco. A differenza di quanto accaduto finora, tuttavia, sarà un unico concorrente esattamente come tutti i compagni.

Una situazione che richiamerebbe quanto accaduto, nel passato, alle altre coppie del reality show come Cecilia e Jeremias Rodriguez o alle sorelle Selassiè che, dopo un periodo di coppia, sono tutti diventati concorrenti singoli. La speranza, tuttavia, è che Francesca possa rientrare il prima possibile. Forse già nelle prossime ore. Nella casa, nel frattempo, sono in attesa di notizie sia su Francesca ma anche su Anita Mazzotta il cui destino non è stato ancora ufficializzato.

Grande Fratello 2025, i concorrenti tremano: dure conseguenze in arrivo/ Notte movimentata nella casa