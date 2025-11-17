Scoppia la lite in diretta al Grande Fratello 2025 tra Simone De Bianchi e Rasha Younes: lui parla di 'ricconi', lei si infuria

La diretta del Grande Fratello 2025 del 17 novembre si è aperta con un’accesa lite tra Rasha Younes da una parte e Simone De Bianchi e sua mamma Francesca Carrara dall’altra. Che tra le due parti non ci sia simpatia è apparso chiaro già in settimana, quando Francesca ha dichiarato apertamente di non credere alla veridicità dell’interesse di Rasha per Omer Elomari, ma lo scontro si è infiammato in diretta dopo un filmato con i commenti che le due parti hanno fatto sull’altro in confessionale.

Valentina Piscopo, chi la compagna di Domenico del Grande Fratello/ La crisi e la figlia Paola

È una frase in particolare ad accendere la lite ed è di Simone: “Rasha fuori va con i ricconi”, che il ragazzo poi motiva, dicendo: “Lei qui in Casa ha parlato con me di vecchie relazioni e parlava che aveva uno status molto elevato.” Insomma, Rasha avrebbe spesso parlato di bonifici e di soldi parlando di vecchie relazioni e non solo.

Benedetta Stocchi innamorata di Domenico al Grande Fratello? Duro sfogo e chiarimenti/ "Mi pesa tutto"

Simone De Bianchi accusa Rasha e scoppia la lite al Grande Fratello 2025: parole durissime in diretta!

Parole, quelle di Simone, di fronte alle quali Rasha ha perso le staffe, iniziando ad accusare sia lui che sua madre con parole dure: “Schifo unico, siete cattivi! Poracci, ma chi schifo fate! Io non ho mai parlato male di voi, ma che cazz* sapete della mia vita e di quanta merd* ha mangiato io?”, ha tuonato la gieffina. A quel punto, è stata Francesca ad intervenire, motivando invece i suoi dubbi sulla relazione di lei con Omer: “Io penso di essere una persona che ha sempre detto la propria senza freni. Io ho detto quello di Rasha perché ho visto e sentito cose che mi hanno fatto dubitare della relazione. Io non mi sento né falsa, né cattiva: ho sempre detto di aver visto un Omer sempre preso e una Rasha no”, ha ammesso. Gli animi si sono allora accesi ancor di più, quando prima Grazia e poi Donatella si sono schierate a favore di Rasha e contro Simone e le sue insinuazioni sui ‘ricconi’.