Simone De Bianchi, nella casa del Grande Fratello con mamma Francesca, parla della separazione dei genitori spiegando di sentire distante il padre.

Simone De Bianchi è uno dei concorrenti del Grande Fratello ed è entrato in casa insieme ad una delle persone più importanti della sua vita ovvero mamma Francesca che ha vissuto l’emozione della sua nascita quando era solo una ventenne. Francesca, infatti, si è sposata giovanissima e, dopo Simone, è diventata mamma anche di una bambina. Il matrimonio dei genitori di Simone, però, è finito dopo 23 anni a causa di un tradimento.

Una separazione che ha arrecato un dolore enorme a Simone che, nelle prime ore di permanenza nella casa più famosa d’Italia, si è lasciato andare ad una confidenza con Domenico. Mentre erano in giardino, Domenico e Simone hanno cominciato a parlare delle rispettive famiglie. Mentre Domenico ha parlato del dolore per la morte della mamma che non è riuscita a godersi la nascita della nipotina (la figlia di Domenico, ndr), Simone si è lasciato andare alle emozioni ammettendo di aver sofferto tanto per la separazione dei genitori.

Simone De Bianchi e la sofferenza per la distanza del padre

“Se c’è una persona che adesso sento poco e che è distante è papà”: comincia così il racconto di Simone a Domenico a cui confessa di avere un legame speciale con la mamma. “Mi hanno avuto a 20 anni. Andavo in giro con loro e la gente ci guardava. Avevo i genitori più belli del mondo. Poi le cose sono andate come sono andate e ho dovuto farmi forza tanto è il dolore che ti fortifica”, aggiunge ammettendo di essersi emozionato nel vedere Domenico con la sua bambina.

Ripensando alla madre, Simone si lascia andare alle lacrime e ammette di averla conosciuta davvero solo dopo la separazione dei genitori. Le lacrime del ragazzo, però, non sono per lui ma per la sorellina che, come lui, ha sofferto la separazione e le disattenzioni di suo padre.

