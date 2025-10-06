Simone De Bianchi è uno dei concorrenti del Grande Fratello 2025. Il ragazzo ha raccontato in diretta della separazione dei suoi genitori

Simone De Bianchi è uno dei concorrenti della trasmissione Grande Fratello 2025, evento che andrà in scena Lunedi 6 Ottobre 2025. Il ragazzo rappresenta uno dei casi più particolari di questa nuova edizione in quanto partecipa in maniera piuttosto insolita con la madre Francesca Carrara, restauratrice ed una tappezziera di 43 anni.

Delitto di Garlasco, c'è un altro fascicolo su Mario Venditti/ Nel mirino legami con l'imprenditoria di Pavia

I genitori di Simone hanno avuto il ragazzo giovanissimo e Simone ha vissuto fin nell’infanzia la separazione dei genitori, raccontando più volte di aver sofferto molto. In questi primi giorni all’interno della casa il ragazzo si è confessato ed ha raccontato alcune situazioni difficili relativi alla sua vita, specialmente in relazione al divorzio dei suoi genitori.

Chi è la mamma di Anita Mazzotta del Grande Fratello: "Rapporto altalenante"/ "Non la vedevo mai perché…"

Simone De Bianchi ha parlato con Domenico e gli ha detto di esser rimasto commosso dalla sorpresa che gli ha fatto la piccola figlia Paola e questo ha fatto emozionare e allo stesso tempo ricordare alcuni ricordi al giovane attore che ha svelato di sentire suo padre distante, e tutto è nato dal momento del divorzio. Simone ha raccontato che quando i genitori si sono separati qualcosa è cambiato per sempre nella sua famiglia.

Simone De Bianchi e il rapporto particolare con sua madre e suo padre

Nel corso del discorso con Domenico, Simone De Bianchi ha raccontato la sua pensione ed ha spiegato: “In questo momento sento poco papà e sento che è distante” ha affermato Simone quasi con amarezza ed ha poi proseguito ricordando che i genitori lo hanno avuto quando aveva 20 anni e lui ha ricordato: “La gente ci guardava, avevo i genitori più belli del mondo poi le cose sono andate come andate. Il dolore ti fortifica”.

Leonardo, chi è il padre di Donatella Mercoledisanto/ "Le colpe dei padri non devono ricadere sui figli"

Simone ha raccontato che quando era bambino sperava che le cose potessero cambiare ma con il passar degli anni si è reso conto che ciò purtroppo non era possibile. Nel corso del discorso il ragazzo ha versato anche qualche lacrima, emozionato per quello che è accaduto e che magari accadrà poi in futuro.

Simone ha parlato anche della madre Francesca presente all’interno della casa ed ha raccontato che praticamente ha imparato a conoscere la madre specialmente dopo quello che è successo e non prima. Per Simone ciò che è accaduto con i genitori è un vero e proprio esempio e potrà cosi imparare dagli errori altrui.