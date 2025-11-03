Simone De Bianchi mette da parte le tensioni al Grande Fratello 2025 e rivela i suoi sentimenti per Anita Mazzotta: “Dal secondo giorno…”.

Le diatribe al Grande Fratello 2025 non passano inosservate, anche perchè gli animi continuano ad incendiarsi ogni giorno che passa; al contempo, anche le tenere confessioni attirano la curiosità degli appassionati. Tra gli ultimi a mettersi in evidenza per il secondo aspetto menzionato spicca Simone De Bianchi; qualche sera fa si è lasciato andare tra drink e qualche bicchiere di troppo, quanto basta per perdere le inibizioni e raccontarsi nel merito dei suoi sentimenti. Il concorrente del reality ha infatti confessato di nutrire un interesse particolare per una coinquilina e, nel merito delle argomentazioni, sembra essere pronto a fare il primo passo: ma di chi si tratta?

“Io ho un solo pensiero in questo momento, volete sapere quale? Posso anche uscire oggi perchè tanto a me interessa solo quella persona là”, queste le parole di Simone De Bianchi al Grande Fratello 2025 – come racconta Isa e Chia – accompagnate da un gesto evidente per indicare il soggetto della sua confessione: Anita Mazzotta. E’ lei ad aver fatto breccia nel suo cuore e il ragazzo, forse un po’ alticcio, non ha usato mezze misure nel raccontare le sue emozioni: “L’interesse è reciproco, penso a lei dal secondo giorno che sto qui dentro!”.

Simone De Bianchi, rischio ‘triangolo’ con Anita Mazzotta e Jonas Pepe al Grande Fratello 2025?

Parole forti dal punto di vista emotivo, difficilmente equivocabili: Simone De Bianchi è innamorato di Anita Mazzotta al Grande Fratello 2025? La domanda è dunque lecita, soprattutto considerando le riflessioni successive del concorrente. “…A me basta uno sguardo, un respiro per capire se una cosa mi interessa o no; sto qui con il magone che tra i due possa nascere una cosa”. C’è infatti un dettaglio tutt’altro che insignificante; Anita sembra essere sempre più vicina a Jonas Pepe. A tal proposito, Simone ha chiarito – come racconta Isa e Chia – di non voler alimentare alcun triangolo sentimentale o competizione. “Non mi metterò in mezzo perchè voglio bene a Jonny, non gli farò mai la guerra per questa roba…”.