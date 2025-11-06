Simone De Bianchi si lascia andare a dichiarazioni su Anita Mazzotta durante una chiacchierata con Benedetta al Grande Fratello.

Mentre Anita Mazzotta e Jonas sono sempre più vicini, nella casa del Grande Fratello 2025 c’è un concorrente che non sta vivendo benissimo l’avvicinamento dei due coinquilini. Simone De Bianchi, infatti, durante una chiacchierata con Benedetta, ha tirato fuori i propri sentimenti ammettendo di essere interessato ad Anita, di averle confessato tutto e di essere infastidito da ciò che sta accadendo tra lei e Jonas anche se prova a non mostrare nulla. “Io non sono mai riuscito ad andare da lei e a strappare del tempo che era il suo tempo”, ha raccontato Simone a Benedetta aggiungendo, poi, di aver anche raccontato tutto a Jonas per evitare di avere problemi con lui.

Simone, inoltre, spiega di essere felice per quello che stanno vivendo Jonas e Anita ma non nasconde di essere in imbarazzo e di non sapere come comportarsi al punto da evitare anche di guardarla.

Simone De Bianchi e la confessione su Anita Mazzotta al Grande Fratello

Dopo aver ascoltato le parole di Simone, Benedetta lo comprende ma lo invita ad essere felice per Anita, sicura che Jonas non la stia prendendo in giro aggiungendo di vedere nel loro rapporto qualcosa di bello e vero. Simone si dice d’accordo ammettendo, però, che è un paradosso che, proprio lui, sia felice per loro.

“L’importante è che rimanga questo rapporto che c’è tra di voi”. dice poi Benedetta augurandosi che il rapporto con Jonas non comprometta l’amicizia tra Anita e Simone ma poi, conoscendo entrambi, sa che non accadrà – “Con questa cosa, mica cambi i tuoi pensieri nei suoi confronti o lei cambia i suoi pensieri nei tuoi confronti”.