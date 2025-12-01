Simone De Bianchi si è macchiata di gesti e frasi che hanno fatto gridare allo scandalo: sarà squalificato dal Grande Fratello 2025?

Quando si dice che il Grande Fratello è un format ormai bollito non lo si fa senza cognizione di causa, anche perché basta andare a vedere quel che succede nella casa quest’anno per capire che certi elementi andrebbero tenuti lontani dal piccolo schermo per evitare casi di emulazione. L’ultimo gesto choc l’ha fatto Simone De Bianchi tanto che è stato massacrato sui social.

Ma cos’è successo di preciso? Parlando ipoteticamente di portare in suite una ragazza, il concorrente ha fatto un’allusione al fatto di farla ubriacare e stordirla con la melatonina. In tutto questo tra le risate di sua madre e di Domenico. Una frase in particolare è l’oggetto del contendere: “La faccio ubriacare e ci metto pure la melatonina di mezzo”.

Simone De Bianchi sarà squalificato dalla casa del Grande Fratello?

Stasera al Grande Fratello saranno presi dei provvedimenti per Simone De Bianchi? Perché stando a quanto è emerso sui social la frase incriminata non è la prima volta che lui si lasciata andare a gesti e frasi che non si sposano con il vivere civile. Infatti in un frangente ha mimato un atto sessuale tenendo in braccio Grazia Kendi.

“Mi aveva chiesto di farle vedere se ce la facevo a prenderla in braccio” ha raccontato il concorrente, “quindi mi è saltata sopra e io le ho fatto po-po-po. È scesa ed è corsa in bagno e mi sono detto Ammazza oh, due secondi. Guarda che le ho fatto a Grazia”.

Si ricorda al pubblico che quando Salvo Veneziano se ne uscì con frasi e gesti simili, durante la sua permanenza al GF Vip, fu squalificato in puntata dopo una predica di un’ora da parte del conduttore Alfonso Signorini.