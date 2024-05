Simone Di Matteo ha vinto il premio Segni di Pace/ “La violenza è il rifugio degli incapaci”

Lo scrittore Simone Di Matteo, protagonista di Pechino Express insieme a Tina Cipollari, e spesso e volentieri ospite di trasmissioni tv, ha ottenuto un nuovo prestigioso riconoscimento, leggasi il Premio Segni di Pace dalla Cattedra della pace nel Piccolo Teatro degli Instabili ad Assisi. Dopo aver ottenuto il Premio Letterario Baiano in Versi, lo scorso 21 aprile sono stati premiati i cosiddetti “costruttori di pace”, coloro che appunto si sono distinti per la promozione di una cultura pacifista, e fra questi vi era nche lo scrittore Simone Di Matteo.

Il Premio Segni di Pace è conferito a religiosi ma anche insegnanti, poeti, avvocati, imprenditori, e molte altre figure che contribuiscono ad una società pacifista e il giornalista e scrittore è stato premiato in quanto “capace di trasmettere il profondo sentimento di giustizia ed etica anche attraverso le sue irriverenti riflessioni, illuminando le menti e toccando le coscienze dei lettori con la sua eloquenza, a volte anche inesorabile”. Soddisfatto ovviamente lo stesso Simone Di Matteo che ricevendo il premio si è detto molto grato per l’onorificenza ricevuta, ricordando come vi sia ancora molto da fare in Italia in “tema di diritti”.

SIMONE DI MATTEO HA VINTO IL PREMIO SEGNI DI PACE: L’IMPEGNO IN DIFESA DEGLI ANIMALI

Di Matteo ha voluto sottolineare che la sua è una lotta appunto pacifista e che di conseguenze nelle sue battaglie non ci saranno mai “scontri violenti” precisando che “La violenza, Isaac Asimov insegna, è e resta l’ultimo, se non l’unico, rifugio degli incapaci”. Sul premio si è espresso anche Renato Ongania, direttore e coordinatore della Cattedra di Pace, secondo cui tale riconoscimento rappresenta una “importante testimonianza del nostro impegno costante nella promozione della pace e della dignità umana”.

Simone Di Matteo, oltre a battersi per il diritto degli uomini, è anche al fianco degli animali e di recente è stato testimonial di “Rispetto per tutti gli animali”, un’associazione che punta ad eliminare qualsiasi forma di violenza nei confronti dei nostri amici animali, spesso e volentieri maltrattati, abbandonati se non perfino uccisi.











