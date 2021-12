Simone Di Pasquale annuncia ritiro in diretta e si commuove/ “Danzerei tutta la vita”

Simone Di Pasquale annuncia il ritiro dal mondo della danza. Lo fa durante la diretta di Ballando con le Stelle 2021, dove si presenta per l’ultima volta insieme a Bianca Gascoigne. “Farei questo tutta la vita, però c’è un tempo per tutto. Bisogna accettare i cambiamenti e questa è un’altra fase e ho incontrato la chiusura del cerchio”, dice commosso. Anche Bianca Gascoigne vive con trasporto questo momento e non trattiene le lacrime: “Mi sento onorata di essere al tuo fianco, spero di averti reso un po’ orgoglioso in quest’esperienza”. Si uniscono anche i giurati ai saluti, riconoscendo in Simone grandi qualità tecniche e umane.

Bianca Gascoigne e Simone in finale, Ballando con le stelle 2021/ "E' la migliore!"

Simone Di Pasquale, il saluto dei giudici dopo l’annuncio del ritiro

“Ti voglio molto bene”, il saluto di Fabio Canino. Ivan Zazzaroni è dispiaciuto, vorrebbe vederlo ancora a Ballando con le Stelle. “Sono quattordici anni e Simone è un uomo di grande educazione ed eleganza, merita un grosso applauso”. Pure Selvaggia Lucarelli si unisce alle parole dei colleghi e spende parole al miele per il ballerino: “Sono molto triste, sei l’unica persona con cui non ho mai avuto un battibecco. Sei il più bravo ad adattarsi, hai sempre valorizzato al massimo i tuoi allievi”. L’insegnante si commuove ancora.

LEGGI ANCHE:

Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale: eliminati Ballando con le Stelle/ Salvo RigoBIANCA GAISCOGNE E SIMONE DI PASQUALE/ Mariotto dà 10: "I love you!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA