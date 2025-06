Simone Di Pasquale: da Ballando con le stelle a Un posto al sole

Nuova avventura artistica e professionale per Simone Di Pasquale che, dopo essere stato un maestro storico di Ballando con le stelle, continua a far parte del programma ma con un ruolo diverso. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, infatti, Simone De Pasquale ha lasciato il ruolo di maestro per ricoprire quello di giudice popolare accanto a Sara Di Vaira e Rossella Erra. Tuttavia, per il ballerino, si sono aperte le porte di un’avventura diversa ma che unisce comunque la sua passione per il ballo che, nata come una passione, è diventata un vero lavoro.

Famiglia di Chiara Balistreri indignata da accuse di Jasmin all'Isola: "Povera dentro"/ Appello agli autori!

Simone Di Pasquale, infatti, è entrato nel cast di Un posto al sole, soap opera storica di Raitre che, in onda da quasi 30 anni, appassiona milioni di telespettatori regalando sempre colpi di scena ed emozioni ai telespettatori, pronti ad accogliere anche il nuovo personaggio interpretato da Simone Di Pasquale.

Simone Di Pasquale: il ruolo in Un posto al sole

«Simone Di Pasquale diventerà un attore di Un posto al sole», ha rivelato Milly Carlucci a Sognando Ballando con le stelle, lo spin off di Ballando che ha fatto compagnia ai telespettatori per quattro settimane. Nella soap opera di Raitre, l’ex maestro di Ballando con le stelle interpreterà un maestro di danza che si chiamerà Pasquale Di Simone.

Stefania Corona: “Rottura con Alvaro Vitali? E’ pentito…”/ Caterina Balivo sbotta: “State facendo tutto voi!”

Il ballerino, in particolare, sarà il maestro a cui si rivolgerà Micaela per imparare i balli caraibici ma l’inizio del rapporto tra i due non sarà idilliaco. Micaela si mostrerà subito particolarmente arrogante ma il maestro riuscirà a non spazientirsi mantenendo una calma e leggendo nell’atteggiamento di Micaela un muro eretto per difendersi da dolori ed eventuali delusioni. Tornando a Napoli, così Micaela porterà scompiglio a Palazzo Palladini ma si rimetterà anche in gioco decidendo di prendere lezioni di ballo.