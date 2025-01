Simone Di Pasquale e il nuovo ruolo a Ballando con le stelle

Simone Di Pasquale è stato uno dei maestri più amati della storia di Ballando con le stelle. Dopo aver insegnato per anni, da tre edizioni, ha abbandonato il ruolo di maestro per diventare commentatore con il ruolo di “tribuno” insieme alla collega Sara Di Vaira e a Rossella Erra. Un ruolo decisamente diverso da quello di maestro ma che Simone Di Pasquale ha accolto con grande entusiasmo come ha dichiarato lui stesso in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Novella 2000.

«Mi piace il ruolo a bordo pista, anche se siamo tanti e lo spazio per esprimersi è limitato. Mi gratifica però che il pubblico apprezzi il mio punto di vista tecnico e imparziale. Questo mi permette di concentrarmi su una visione più professionale, sul lato tecnico del ballo e sulla comunicazione con il pubblico», le parole di Simone che ha rivelato di non riuscire più a dare lezioni di ballo come faceva una volta dedicandosi anche all’organizzazione di eventi.

Simone Di Pasquale e la nuova vita da papà

Gli ultimi anni hanno decisamente cambiato la vita di Simone Di Pasquale che, non solo ha messo da parte il ruolo di maestro di Ballando con le stelle ma si è tuffato nell’avventura più bella della sua vita ovvero quella di papà. Sette mesi fa è nato Gabriele, il primo figlio di Simone, frutto del suo amore con Maria Di Stolfa che è mamma anche di un altro bambino, nato da una relazione precedente. La nascita di Gabriele ha cambiato le priorità del ballerino che, oggi, si sente decisamente arricchito.

«Non so spiegare esattamente come ma con Gabriele e tutto quello che c’è intorno, mi sento arricchito. Molti prima che nascesse mi spaventavano dicendomi: “Vedrai, con un figlio sarà un casino, ti cambierà tutto”. Invece, la mia vita non è cambiata molto rispetto a prima, continuo a fare le stesse cose. Solo che adesso c’è questa gioia che mi riempie tutte le giornate. Certo, quando devo partire diventa un problema, ma piano piano me ne farò una ragione. Quando sono a casa, cerco di godermelo il più possibile. Averlo nella mia vita una felicità che non avevo immaginato», le parole di Di Pasquale che è un papà tuttofare in casa e che, in futuro, vorrebbe allargare nuovamente la famiglia.

