Simone Di Pasquale: “Ballando? Esperienza bellissima”/ “Milly Carlucci grande amica”

Simone Di Pasquale, ballerino italiano famoso anche per aver preso parte a tutte le edizioni di Ballando con le Stelle, è stato recentemente ospitato nella trasmissione di Rai 2 I Fatti Vostri, dove si è raccontato e ha parlato della sua lunga carriera. Ha iniziato, infatti, a comparire in televisione nel 2005 con la primissima edizione del programma, ed ora confessa che “ho iniziato con il botto. È stato tutto inaspettato”, anche e soprattutto la vittoria. Esperienza che ha permesso, a Simone Di Pasquale, di assumere nell’edizione 2022 del programma il ruolo di commentatore e motivatore, “per dare un contributo positivo alle coppie”.

“Conoscevo il format, che nasce in Inghilterra”, racconta Simone Di Pasquale parlando ancora di Ballando con le stelle, “e quando mi proposero di partecipare ero in coppia con Natalia Titova che facevamo competizioni in tutto il mondo. Lei non era molto convinta di dare uno stop alle nostre esibizioni, l’ho un po’ forzata e abbiamo provato. Ma eravamo totalmente inconsapevoli“, confessa, “perché abbiamo vissuto tre mesi in Auditorium dove stavamo chiusi dalla mattina alla sera”.

“Ci siamo resi conto del successo”, continua a raccontare Simone Di Pasquale della prima edizione di Ballando, “appena siamo usciti fuori”. Passando all’ultima edizione, invece, spiega che “quando ho abbandonato il ruolo da ballerino con Milly abbiamo riflettuto sul contributo che io potessi dare, e visto che avevo una grande esperienza mi sarebbe piaciuto dare un contributo positivo alle coppie“. Su Milly Carlucci, infine, si è concentrato l’ultimo pezzo del discorso di Simone Di Pasquale, che racconta come “ricordo il primo incontro, e quel suo modo di fare molto professionale e rispettoso inizialmente mi incuté un po’ di timore, anche perché ero alle prime armi. Poi negli anni questo rapporto è maturato e cresciuto e ora c’è una grande confidenza, senza però mai perdere quel rispetto che solamente lei sa trasferire in maniera molto sana”.

