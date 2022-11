Simone Di Pasquale: “Ballando mi sono infatuato 2 volte”/ “Danzo da quand’ero bimbo”

Simone Di Pasquale, ex maestro di “Ballando con le Stelle” e oggi “bordocampista” di rilievo nella trasmissione di Milly Carlucci, è stato intervistato nel corso di “S’è fatta notte”, trasmissione di Rai Uno condotta da Maurizio Costanzo e andata in onda nella tarda serata di martedì 8 novembre 2022. Subito al ballerino è stato chiesto se si sia mai innamorato di una sua partner di danza: “Innamorato è una parola troppo grande – ha rivelato –. Se mi chiedete se sono stato infatuato o coinvolto, invece, ci sono stati un paio di casi. Questa è anche la nostra professione, riusciamo a dividere i ruoli. Per noi è abbastanza normale avere un rapporto fisico stretto e di contatto e non necessariamente veniamo colpiti dal sentimento”.

Simone Di Pasquale, chi è/ La compagna Maria Di Stolfo, addio e ritorno a Ballando

La passione per la danza a Simone Di Pasquale è stata trasferita “dai miei genitori, che hanno sempre ballato a livello amatoriale. Organizzavano le feste in casa a Roma, io ero il più piccolino e durante queste feste ballavo anche io. Da quel punto in poi mi hanno iscritto alla scuola di danza”.

SIMONE DI PASQUALE: “NON HO MAI FATTO GITE SCOLASTICHE PER INSEGUIRE IL SOGNO DELLA DANZA”

Nel prosieguo di “S’è fatta notte”, Simone Di Pasquale ha asserito che, mentre praticava danza, contemporaneamente faceva anche calcio, equitazione, nuoto, tennis. Tuttavia “ero talmente tanto dentro al mondo della danza che non facevo mai gite, né mi concedevo pizze al sabato coi miei compagni. La mia famiglia mi ha sostenuto molto in tutto questo percorso”.

Simone Di Pasquale tra amore e tv / “Vado a convivere con Maria Di Stolfo"

A proposito della corrente edizione di “Ballando con le Stelle”, Simone Di Pasquale ha sottolineato la simpatia di Iva Zanicchi (“È molto divertente, ha un’autoironia che la aiuta tantissimo e poi sta ballando, i passi li sta facendo”), per poi esaltare il lavoro dei maestri: “Facciamo un grande lavoro fisico e psicologico. Poi c’è tutta la produzione, la messa in scena di un vero e proprio trailer di un film”.

LEGGI ANCHE:

Simone Di Pasquale e la fidanzata Maria/ Non lascia a Ballando con le Stelle, ecco perchè

© RIPRODUZIONE RISERVATA