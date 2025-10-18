Simone Di Pasquale colpito da un grave lutto: è morta l'amata mamma. "Potevo non essere qui questa sera", spiega l'insegnante di Ballando con le stelle...

Serata molto difficile per Simone Di Pasquale a Ballando con le Stelle 2025. L’insegnante si presenta in pista da ballo con il cuore infranto, per la freschissima scomparsa della madre. Nonostante il dolore, Simone ha deciso di esserci questa sera, anche per onorare la memoria di mamma. “Vi ringrazio perché potevo scegliere, ma ho deciso di esserci, dato che i nostri cari ce li portiamo sempre dietro”, dice l’insegnante visibilmente commosso e con gli occhi lucidi.

Signora Coriandoli con Simone Di Pasquale a Ballando con le Stelle/ Primi eliminati? Tutto fa pensare che...

“Mia mamma era una grande lavoratrice, avevamo in programma un pranzo insieme oggi…”, il beffardo retroscena di Simone. Milly Carlucci è con lui e lo abbraccia affettuosamente.

Simone di Pasquale, grave lutto per il ballerino di Ballando con le Stelle

Anche il web si stringe intorno a Simone di Pasquale, con tanti messaggi amorevoli nei suoi confronti. In realtà c’è anche chi non comprende come possa scendere in pista con un dolore così grande, ma sono decisamente più abbondanti i messaggi di sostegno e comprensioni arrivati al ballerino di Ballando con le Stelle.

Simone di Pasquale, perchè è tornato a Ballando con le Stelle?/ C'entra Milly Carlucci e il figlio Gabriele

“Un abbraccio affettuoso a Simone Di Pasquale”, le parole di un internauta su X. “Vorrei abbracciarlo perché con tutto il dolore al cuore per aver sepolto oggi la sua mamma, è lì a lavorare. Quando, sicuramente, vorrebbe essere da tutt’altra parte, a piangere la sua perdita”, scrive ancora un altro utente. Insomma, l’abbraccio virtuale c’è tutto o quasi.