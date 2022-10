Simone Di Pasquale e la fidanzata Maria/ Non lascia a Ballando con le Stelle, ecco perchè

Simone Di Pasquale a Ballando con le Stelle 2022: il suo nuovo ruolo

Simone Di Pasquale torna a Ballando con le Stelle, ma in una inedite veste. Dopo l’addio al programma, Milly Carlucci non può assolutamente fare a meno di lui. Dopo averlo “ingaggiato” nel programma “Il cantante mascherato”, la conduttrice l’ha fortemente voluto anche nella nuova edizione di Ballando con le Stelle 2022 visto che il ballerino avrà a disposizione una Wild Card, una carta speciale da poter giocare durante ogni momento del dance show, per ripescare una delle coppie eliminate. Si tratta di un vero e proprio ripescaggio quello offerto al ballerino professionista che durante ogni puntata, poco prima dell’eliminazione, sarà interrogato sull’utilizzo o meno della wild card.

Oltre al successo professionale, Di Pasquale si gode anche quello nella vita privata visto che è felicemente innamorato e fidanzato di Maria. Dopo la storia d’amore con Natalia Titova, durata dal 1998 al 2005, il ballerino è legato ad una misteriosa ragazza di cui si conoscono davvero pochissime informazioni.

Simone Di Pasquale e la fidanzata Maria

Simone Di Pasquale e Maria sono legati da pochissimo tempo, ma la ragazza ha fatto breccia nel cuore del ballerino che in diverse occasioni ha parlato di lei. Intervistato dal settimanale Nuovo Tv ha raccontato: “ci siamo ritrovati e innamorati grazie al padel”. Non solo, Di Pasquale ha anche confessato: “ci conosciamo da 5 anni ma ci amiamo da poco: lei è una donna vera, non teme di mostrare le debolezze”. I due sono stati paparazzati dalla stampa a Roma durante sfida ai go-kart.

L’ex ballerino di Ballando con le Stelle non nasconde di avere grandi progetti con la nuova fidanzata Maria a cui è legato da diverso tempo. “Vedremo se con lei riuscirò a realizzare uno dei più grandi sogni della mia vita mettere su famiglia” – ha detto Simone che, dopo aver raggiunto il successo professionale, ha un grande sogno: quello di costruirsi una famiglia!

