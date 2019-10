Simone Di Pasquale/ “Fidanzato con Natalia Titova. Quando l’ho vista..” (Vieni da me)

Ballerino e maestro di Ballando con le stelle dalla prima edizione, amatissimo dal pubblico, direttamente da Formentera, nello studio di Vieni da me arriva Simone Di Pasquale. “Ero a Formentera dove mi sono regalato una settimana da solo perchè io le vacanze le faccio da solo. Grande relax in una settimana dedicata totalmente a me“, racconta Simone Di Pasquale che ripercorre la sua vita privata e professionale attraverso le canzoni della sua vita. Tra le sue colonne sonore ci sono sicuramente le canzoni di Jennifer Loperz perchè “nelle sue canzoni c’è sempre un po’ di latino. Ho iniziato a ballare il 1°settembre 1987. Avevo nove anni. Fino a 14 anni ho fatto calcio, nuoto e judo, ma poi mi sono dedicato solo alla danza”, spiega il ballerino. Ufficialmente single anche se gli opinionisti di Caterina Balivo ci credono poco, Simone confessa di aver avuto anche una storia con Natalia Titova che è stata anche la sua partner di ballo per ben sette anni.

SIMONE DI PASQUALE: “QUANDO HO VISTO NATALIA TITOVA LA PRIMA VOLTA HO AVUTO UN MANCAMENTO”

Maestri storici di Ballando con le stelle, Simone Di Pasquale e Natalia Titova hanno condiviso vita privata e professionale. “Io incontro Natalia nel 1998. Terminate le scuole superiori, chiedo al mio coreografo di trovare una ballerina che fosse interessata come me. Mi hanno dato il contatto di Natalia: ci siamo scambiati qualche fax e sono andato a prenderla a Fiumicino e da lì è nato il nostro rapporto professionale e umano. Abbiamo ballatio insieme sette anni, poi abbiamo intrapreso due strade diverse ed oggi abbiamo un bellissimo rapporto“, confessa Simone. “Ma quando hai visto per la prima volta Natalia a Fiumicino la prima volta, cosa hai pensato?”, chiede Caterina Balivo. “Ho avuto un mancamento. Non mi aspettavo di trovare questa ragazza bruna, con i capelli lunghi e uno stacco di coscia di due metri”, ricorda Di Pasquale che poi promuove a pieni voti il nuovo compagno di Natalia, Massimiliano Rosolino: “oggi ha un uomo meraviglioso ed è mamma di due splendide bambine”, conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA