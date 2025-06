A distanza di molti anni, si alza il coperchio sul vaso di pandora; dopo l’intervista di Lucrezia Lante della Rovere a Belve, anche Simone Di Pasquale interviene sul loro rapporto ai tempi di Ballando con le stelle. Il ballerino è stato oggi ospite a La Volta Buona di Caterina Balivo e, incalzato proprio sulla presunta liaison, ha inizialmente tergiversato come sottolineato ironicamente anche dai presenti in studio. “E’ una bellissima donna, prima di iniziare a lavorare con lei fui convocato da Milly Carlucci che mi disse: ‘Dovrai gestire una personalità molto forte e difficilmente arginabile’, in realtà mi sono trovato davanti ad un’altra donna. Dolce, educata…”.

Simone Di Pasquale, sempre in riferimento al rapporto con Lucrezia Lante della Rovere ai tempi di Ballando con le stelle, ha poi aggiunto: “Abbiamo vissuto quell’edizione con grande spensieratezza e voglia di divertirci, ho creato con lei un vero rapporto umano; non c’era solo l’interesse verso la performance ma anche per il racconto”.

Simone Di Pasquale a La Volta Buona: “Lucrezia Lante della Rovere? C’è stato qualche bacio…”

E’ il tema del bacio ad attirare la curiosità di Caterina Balivo e dei presenti in studio e, messo – sempre simpaticamente – alle strette, Simone Di Pasquale ha ammesso: “Il bacio con Lucrezia Lante della Rovere? Lo ha detto lei, in quel periodo noi eravamo liberi e ovviamente abbiamo anche giocato con questo ruolo e c’è stato qualche bacio. Tutto è nato da un’intervista fatta a Gente dove ci chiesero del nostro rapporto e da lì poi c’è stato il seguito…”. In linea con l’ironia della conversazione a La Volta Buona, il ballerino ha poi così chiuso l’argomento: “Direi che va bene così, anche perchè la gelosia della mia attuale compagna è retroattiva!”.