Simone Di Pasquale, oggi a La Volta Buona, ha raccontato del dolore per la morte della mamma: “Devo ringraziare la mia famiglia…”.

Spesso si sente la frase ‘the show must go on’, lo spettacolo deve continuare a prescindere da ciò che accade intorno, fuori dal palco. C’è chi riesce in tale onere e chi purtroppo crolla sotto i colpi del dolore; ha impressionato tutti Simone Di Pasquale a Ballando con le stelle 2025 quando, alcuni giorni fa, ha avuto la forza di continuare a dare seguito ai suoi impegni, alla sua passione, nonostante la prematura e improvvisa morte della mamma. Un dolore lancinante che ancora oggi, ospite a La Volta Buona, desta commozione e lacrime. La donna che l’ha cresciuto gli ha però impartito una lezione importante, un insegnamento che lui ha deciso di seguire proprio per salutarla nell’unico modo che reputava giusto e congruo: non fermarsi.

Signora Coriandoli con Simone Di Pasquale a Ballando con le Stelle/ Rischio eliminazione?

“Ho ricevuto grande attenzione, affetto e amore; ho scelto liberamente di esserci, il giorno del funerale pensavo di non essere in grado di affrontarlo. Devo ringraziare la mia famiglia perchè io ero come gelato, non sono riuscito a fare nulla…”. Inizia così Simone Di Pasquale destando la commozione di tutti i presenti a La Volta Buona. Il maestro di Ballando con le stelle 2025 ha ribadito la vicinanza di tutti gli addetti ai lavori nello show di Milly Carlucci. Nessuna pressione, nessun obbligo, seguire il dogma ‘the show must go on’ è stata una scelta tutt’altro che cinica ma bensì legata a ciò che gli ha trasmesso la sua amata mamma. “Lei ha sempre affrontato tutto con carattere nella vita, mi sono armato del suo insegnamento e ho deciso di non fermarmi”.

Simone di Pasquale colpito da grave lutto: è morta la mamma/ L'abbraccio in diretta di Milly Carlucci

Simone Di Pasquale a La Volta Buona: “Mamma mi ha trasmesso questa passione, dovevo continuare per lei”

Ovviamente non è stato facile, per Simone Di Pasquale è stata quasi una violenza contro sé stesso; rispondere al dolore continuando a rispondere ai doveri del lavoro è una scelta tutt’altro che semplice da mettere in pratica. Forse, è stata proprio la sua amata mamma a trasmettergli la forza necessaria per riuscire ad andare avanti nonostante quella lama nel cuore. “Mi sono un po’ ‘violentato’ perché non era semplice” – ha ammesso a La Volta Buona – “Ma l’ho fatto perchè lei mi ha tramandato questa passione e dovevo continuare così”.