Simone Di Pasquale torna in pista a Ballando con le stelle: "Non me lo aspettavo". Ecco perché aveva lasciato il programma

Tra i ballerini della nuova edizione di Ballando con le stelle 2025 ritroveremo in pista anche Simone Di Pasquale, pronto a ballare insieme alla signora Coriandoli, ovvero Maurizio Ferrini, uno dei primi concorrenti annunciati per il dancing show. Il format farà ancora una volta capolinea in tv a partire da fine settembre e per la gioia dei fan, Simone Di Pasquale sarà nuovamente nel cast. Ma perché aveva deciso di lasciare la trasmissione?

Il ballerino aveva parlato di conclusione di un ciclo, ammettendo in una intervista successiva alla decisione presa: “Non è che non lo voglio più fare perché non mi piace farlo. Però c’è un tempo per tutto e bisogna accettare i cambiamenti”. Adesso la chiamata di Milly Carlucci sembra aver fatto riscattare quella scintilla che pareva ormai affievolita. E i fan di Ballando con le stelle non vedono l’ora di riabbracciare uno dei volti storici della trasmissione, che evidentemente ha ancora qualche cartuccia da sparare sul campo, o meglio, in pista.

Simone Di Pasquale rivela la proposta di Milly Carlucci

in una recente intervista concessa tra le colonne del settimanale Dipiù TV, Simone Di Pasquale è tornato a parlare della decisione di Milly Carlucci di riportarlo in pista per la nuova speciale edizione del programma.

“Quando mi ha chiesto di tornare tra i maestri di Ballando con le Stelle sono rimasto senza parole. Non me lo aspettavo e, lo ammetto, all’inizio ero molto combattuto. Poi lei mi ha detto: “Quest’anno è speciale: festeggiamo i vent’anni e voglio che tu sia in pista” ha rivelato il ballerino che senza esitare troppo ha sollevato la cornetta del telefono per la risposta positiva. E dunque la signora Coriandoli avrà al suo fianco uno dei ballerini più apprezzati della trasmissione di Rai1, pronta a tagliare un grande traguardo. E tra i tribuni del popolo troveremo Matteo Addino.

