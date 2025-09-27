Simone di Pasquale questa sera a 'Ballando con le Stelle': i retroscena dietro il suo come back. "Quando Milly ha un’idea è impossibile dire di no"

SIMONE DI PASQUALE, “QUEST’ANNO E’ SPECIALE”: IL RETROSCENA SU…

Simone di Pasquale, chi è e cosa sappiamo del ballerino e storico volto di “Ballando con le Stelle” a poche ore dal suo tonitruante e atteso ritorno nel programma che l’ha reso celebre? È tutto pronto per la nuova edizione dello show di punta di Rai 1 e, tra le novità proposte da Milly Carlucci e gli autori del programma più atteso della programmazione autunnale del servizio pubblico, c’è sicuramente quella di poter vedere esibirsi nuovamente il 47enne originario di Roma che sarà il partner della signora Coriandoli/Maurizio Ferrini, per una delle coppie sicuramente più stravaganti e più originalmente assortite della storia dello show. E se in un altro pezzo quest’oggi parliamo della sua vita sentimentale e della compagna, qui accendiamo i riflettori sule ultime notizie su di lui e le indiscrezioni su come vivrà Simone Di Pasquale questa seconda ‘prima volta’…

Presente nel cast del programma dal 2022 ma in qualità di “tribuno”, assieme alla collega ballerina Sara Di Vaira, per commentare e giudicare le esibizioni dei concorrenti VIP, stavolta Simone DI Pasquale tornerà a ballare per il pubblico: e, come ha fatto notare qualcuno, c’è voluto un personaggio come quello ‘en travesti’ e pieno di verve della signora Coriandoli per convincerlo a fare un passo indietro, specie dopo l’addio pronunciato tempo fa e che sembrava definitivo per il maestro di danza e ballerino professionista originario di Roma.

Ma cos’è successo e, qual è la sua versione, in attesa di ascoltarlo direttamente dalle sue parole in uno degli appuntamenti di “Ballando con le Stelle” delle prossime settimane? A fargli cambiare idea sono state due persone molto importanti, seppure per diversi motivi, nella sua vita…

DI PASQUALE, “MI STAVO COSTRUENDO UN PERCORSO DIVERSO IN TV, MA…”

“Ho fatto il mio tempo”: questo il senso del saluto, a suo tempo, di Simone Di Pasquale al programma di cui era diventato negli anni (be sedici) una colonna, oltre che uno dei volti più noti, e a cui peraltro pure tanto aveva dato: “Non è che non lo voglio più fare perché non mi piace farlo. Però c’è un tempo per tutto e bisogna accettare i cambiamenti” aveva spiegato successivamente e, di cambiamenti, ce n’erano stati tra apparizioni televisive, partecipazioni ad altri programmi e la recitazione in “Un Posto al Sole”. Poi… “Quando Milly ha un’idea è impossibile dire di no” ha rivelato Simone Di Pasquale di recente il ballerino in esclusiva a ‘DiPiù Tv’, spiegando di essere rimasto senza parole e, sulle prime, anche interdetto. “Lei mi ha anche detto: ‘Quest’anno è speciale: festeggiamo i vent’anni e voglio che tu sia in pista’…”.

Tuttavia, non è stato solo l’entusiasmo contagioso della Carlucci, a cui Simone Di Pasquale deve molto, a convincerlo a tornare a “Ballando con le Stelle”: infatti, per sua stessa ammissione, nella sopra citata intervista il 47enne capitolino aveva lasciato la conduttrice con la promessa di pensarci e prendendosi alcuni giorni per decidere.

Poi, il semaforo verde e l’annuncio che il suo come back in grande stile sarebbe coinciso col gareggiare in coppia con un partner davvero speciale: tuttavia, a pesare sulla decisione del maestro è stato anche il figlio Gabriele: “E poi c’è mio figlio, Gabriele, che ha compiuto un anno a maggio (…) Un pomeriggio eravamo davanti alla tv e lui stava guardando ‘Un Posto al Sole’. A un certo punto mi ha visto sullo schermo, mi ha indicato, ha sorriso e mi è corso incontro per abbracciarmi” ha confessato il ballerino, emozionato da quel gesto. “Ho pensato: ‘Se torno potrà vedermi in diretta: capirà che quello lì, sul palco, è suo papà’. E così Di Pasquale, pensando che questa sarà l’ultima chance per il piccolo di vederlo ballare, ha richiamato Milly e… il resto è storia.