SIMONE DI PASQUALE/ Sarà mentore di Alessandra Mussolini a “Ballando”?

Simone Di Pasquale ha voluto dire la sua in merito alla recente divisione fra il collega Raimondo Todaro e Francesca Tocca. “Raimondo si è sposato molto presto”, ha detto Di Pasquale al settimanale Mio, “abbiamo avuto modo di vederci l’altra settimana e chiaramente è uscito l’argomento”. Il ballerino ha voluto dare il suo supporto a Todaro, ben consapevole che solo lui e la Tocca sappiano la verità sulla loro separazione. “Quello che gli ho detto e che penso è che, quando ci si sposa e si è molto giovani, è normale che poi si cresca”, ha aggiunto, “E purtroppo a volte accade che non si cresca parallelamente. Però lui e Francesca hanno un bellissimo rapporto, hanno una figlia e sono coscienti che nella vita si cambia. È un esempio di come una coppia dovrebbe gestire una separazione”. Oggi, venerdì 21 agosto 2020, Simone Di Pasquale sarà ospite di C’è tempo per, in onda nella mattinata di Rai 1. Dirà qualcosa di più sul suo ritorno a Ballando con le Stelle? I fan sperano tanto di avere qualche anticipazione sull’allieva che potrà avere al suo fianco quest’anno. Riuscirà a conquistare la vittoria, dopo aver sfiorato il primo posto sul podio con Milena Vukotic, nella scorsa edizione?

SIMONE DI PASQUALE, VERSO LA NUOVA EDIZIONE DI “BALLANDO”

Simone Di Pasquale potrebbe essere il nuovo mentore di Alessandra Mussolini. La nuova concorrente di Ballando con le Stelle potrebbe finire proprio fra le braccia del ballerino, anche se attualmente è contesa anche dal collega Mykael Fonts. Quest’ultimo non ha partecipato all’edizione del programma dell’anno scorso, mentre Di Pasquale si è fatto apprezzare per il suo percorso al fianco di Milena Vukotic. Purtroppo dovremo attendere ancora un altro po’ prima di scoprire le altre novità sullo show di Milly Carlucci. Nel frattempo Di Pasquale si è concesso una vacanza a Mykonos, in Grecia, giusto per farsi un’abbronzatura da fare invidia e mostrare il fisico scolpito anche ai greci. “Per la serie ‘Lo so fare… lo faccio’. Estate 2020 – dedicata a tutti quelli che come me credono fermamente che ‘Larga è la strada, lunga è la via, voi dite la vostra che io ho detto la mia”, ha scritto su Instagram. Clicca qui per guardare la foto di Simone Di Pasquale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA