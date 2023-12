Simone Di Pasquale si commuove a Ballando con le stelle 2023: “Diventerò papà”/ L’annuncio di Milly Carlucci

Simone Di Pasquale presto papà per la prima volta: “Successo tutto su questa pista”

Sta andando in onda la finale di Ballando con le stelle 2023 e Milly Carlucci ha voluto fare un annuncio speciale: “Questa sera possiamo festeggiare un nuovo bebè in arrivo. Diventa papà il nostro Simone cresce e diventa papà” “Tutto su questa pista è un grande pezzo di vita” E poi ovviamente la conduttrice ha dato il merito a Maria Di Stolfo compagna di Simone Di Pasquale. Domani è la Vigilia di Natale e quale occasione migliore per annunciare una nuova nascita?

Simone Di Pasquale diventerà papà per la prima volta a breve. L’ex ballerino di Ballando con le stelle 2023 attualmente tra le fila dei ‘Tribuni del popolo’ lo ha annunciato nei giorni scorsi in un’intervista a DiPiù: “Maria ed io diventeremo genitori di un maschietto. In tanti da tempo mi dicevano che era tempo di farmi una famiglia tutta mia ma io rispondevo che aspettavo la persona giusta, per certe cose non si deve avere fretta.” E con Maria adesso il professionista può realizzare il suo sogno di diventare padre mentre la donna ha già un figlio nato da una precedente relazione.

In una recente intervista, inoltre, Simone Di Pasquale ha confessato che quando ha annunciato a Milly Carlucci che presto sarebbe diventato padre la conduttrice si è lasciata andare in un grido di entusiasmo e felicità: “È scoppiata in un grido di felicità. E ha già detto che sarà una zia speciale”

E questa sera l’annuncio inaspettato e toccante di Milly Carlucci sul lieta notizia ha commosso Simone Di Pasquale che si è mostrato con gli occhi lucidi. Simone è stato il più longevo ballerino dello show di Rai1 presente sin dalla prima edizione fino alla 15° e dunque nella grande famiglia di Ballando con le stelle 2023 ha un posto d’onore.

