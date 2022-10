Simone Di Pasquale tra amore e tv / “Vado a convivere con Maria Di Stolfo”

Simone Di Pasquale ha cambiato le sue abitudini per convivere con la compagna Maria Di Stolfo

Il noto ballerino Simone di Pasquale, 47 anni ha iniziato una nuova avventura a livello affettivo. Infatti, da anni fidanzato con Maria Di Stolfo, 37 anni, ha deciso di aprire le porte della sua casa e iniziare la convivenza. A raccontarlo è lo stesso Simone di Pasquale in un’intervista al settimanale ‘Nuovo’. Nell’intervista Simone Di Pasquale racconta questo primo periodo sotto lo stesso tetto assieme alla compagna: “sentivamo il desiderio di fare ancora più cose insieme come coppia e così abbiamo deciso di andare a convivere. In casa forse il più ordinato sono io – continua Simone Di Pasquale – ma lei è più brava di me ai fornelli”.

Per Maria Di Stolfo è stato un cambiamento importante. Lei ha dovuto lasciare la sua città Imola dove faceva l’insegnante e chiedere il trasferimento a Roma. Inoltre, Maria Di Stolfo ha lasciato suo figlio in Emilia-Romagna. “Il bambino trascorre metà settimana con la mamma e metà con il papà” ha spiegato Simone Di Pasquale nell’intervista. I due sembrano molto affiatati e questo primo inizio di convivenza nella Capitale sembra andare bene. Simone afferma di aver cambiato, in parte, le sue abitudini: “Siamo adulti e da tempo viviamo da soli, per cui ognuno ha una propria gestione della casa. Dobbiamo combinare insieme le nostre diverse abitudini”.

Per Simone Di Pasquale un nuovo ruolo a ‘Ballando con le stelle’

In più per Simone di Pasquale c’è il lavoro. Da poche settimane ha preso il via la nuova stagione di ‘Ballando con stelle’, in prima serata il sabato su Rai Uno, lui è un veterano del programma e da quest’anno ha un ruolo diverso. “Quest’anno io e Sara di Vaira siamo gli antagonisti della giuria tradizionale – ha spiegato Simone Di Pasquale -. In un certo senso siamo i difensori dei ballerini limitandoci a dare giudizi tecnici.”

Un programma, ‘Ballando con le stelle’ che ha dato molto a Simone. “Per anni ho vissuto le emozioni della sala prova e delle dirette tv del sabato sera, per cui so bene quel che si prova quando si scende in pista a ballare. È un programma che mi ha dato tanto sul piano professionale e umano”. E infine, Simone di Pasquale avrebbe desiderato di fare coppia con Paola Barale in quest’edizione e ha un consiglio per tutti i ballerini Vip: “non lasciatevi coinvolgere in certi giochini mediatici”.

