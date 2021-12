Simone Di Pasquale, ultimo ballo e addio a Milly Carlucci/ Lei piange: “Sei unico”

Serata di saluti anche per Simone di Pasquale, che conferma la decisione di ritirarsi dalle scene. L’insegnante di Ballando con le Stelle dice addio ad un programma a cui è molto legato e che gli ha permesso di farsi apprezzare in maniera totale. “E’ una persona molto inclusiva, è sempre stato colui che ha messo a proprio agio la persona con cui ballava. Ma questa non è una fine è un cambio di vita”, le parole commosse di Fabio Canino, dispiaciuto della scelta di Simone.

BIANCA GASCOIGNE E SIMONE DI PASQUALE, BALLANDO CON LE STELLE/ Secondi per un soffio!

Chi invece non trattiene le lacrime è la conduttrice Milly Carlucci, che piange ripensando al tempo trascorso insieme a Simone nella lunga esperienza di Ballando con le Stelle: “Simone c’è sempre stato ed è stata una guida. E’ unico, come ho detto a Sara Di Vaira, sarà con noi al Cantante Mascherato perché gli amici sono per sempre”.

Maria, fidanzata Simone Di Pasquale/ Amore scoccato dopo tanti anni, ora sognano di..

Simone Di Pasquale commosso: “Grazie a tutti, evviva Ballando con le stelle”

Anche Simone Di Pasquale, naturalmente ha qualcosa da dire dopo tanti anni nel programma di Raiuno. “Abbiamo iniziato sedici anni fa e abbiamo tirato fuori questo, un programma in cui abbiamo raccontato vite, in cui queste vite le abbiamo sfiorate. Devo tantissimo a tutti voi, mi avete trattato meravigliosamente e io sento di essere parte di tutto questo. Ho fatto parte di questa squadra a e non mi basterebbe tutta la serata per dire grazie a tutti. Qui dentro c’è vita”, conclude emozionato Simone. La sua avventura a Ballando finisce con un onorevole secondo posto in classifica insieme alla sua allieva Bianca Gascoigne.

Simone De Pasquale/ "Addio a Ballando? Non mi sento più così adatto al palcoscenico"





© RIPRODUZIONE RISERVATA