SIMONE E CHIARA, STORIA DI TRADIMENTO A C’È POSTA/ “Più volte con altre donne”, lei…

Tra le storie della nuova puntata di C’è posta per te 2022 c’è quella di un matrimonio interrotto. In studio arriva Simone, uomo che ammette di aver tradito più volte sua moglie Chiara. Maria De Filippi svela che l’uomo le ha raccontato che “Lei è stata ed è una moglie ed una madre perfetta, non mi ha mai fatto mancare nulla. L’unico colpevole sono io che per immaturità o traumi passati tradisco ferendo la donna che amo.”

Il primo tradimento è stato scoperto per puro caso dalla donna che caccia Simone da casa dopo una forte lite. Lui però riesce a farsi perdonare dopo due mesi e rientra in casa. La lezione però non serve, visto che pochi mesi dopo l’uomo decide di conquistare una donna appena arrivata sul suo posto di lavoro e viene nuovamente scoperto dalla moglie. Lui dopo aver negato vuota il sacco fino in fondo e viene ancora cacciato di casa.

Simone chiede perdono alla moglie Chiara: “Posso cambiare, mi manchi”

Simone ha deciso di andare in analisi per capire perché si comporta in questo modo e ha anche deciso di rivolgersi a C’è posta per te per far comprendere a Chiara che è lei l’unica donna che ama. Lei ha accettato l’invito di Maria De Filippi e si commuove nel vedere lui dall’altra parte. Simone allora esordisce con le sue scuse: “So che non ti saresti mai aspettata di trovarmi qui perché non sono mai riuscito a parlare con te, figurati con milioni persone che ci guardano. Sono venuto qui per chiederti scusa, di perdonarmi dei tradimenti e delle mancanze di rispetto che non ti meriti, non hai mai meritato nulla. Le persone possono cambiare, questo potrebbe essere il primo passo per il cambiamento, per essere una persona che smette di dire bugie, limpida, sincera. Tu mi manchi.”

Lei tentenna un po’, racconta a Maria De Filippi la parte buona di lei, quella perfetta che si alterna a quella di traditore incallito, poi alla fine decide di perdonarlo ancora una volta.



