Simone e Claudia, Uomini e Donne/ “Nell’intimità ho l’impressione di non piacergli”

Dopo il momento dedicato a Sophie Codegoni, al centro dello studio di Uomini e Donne, si accomodano Simona e Claudia che parlano della loro frequentazione. Claudia afferma di provare un interesse per Simone, ma di non sentirsi desiderata dal cavaliere. “Mi dà la sensazione che io non gli piaccia nei momenti intimi. A parole puoi dirmi quello che vuoi, ma poi devi dimostrarlo. Io sono una persona che ha bisogno di essere coccolata, lui l’ha capito e le sue attenzioni a parole mi piacciono”, spiega Claudia. “Ci sono dei segnali che ti fanno capire di non piacere ad un uomo”, ribadisce la dama che viene attaccata poi da Armando. “Non te ne fre*a niente di Simone perchè quando ti ho chiesto come facevi ad avere interesse per me e lui, hai detto che non t’interessava niente di Simone”, ammette il cavaliere napoletano.

SIMONE E CLAUDIA, LITE A UOMINI E DONNE

Di fronte al racconto di Claudia, Gianni Sperti chiede di sapere cosa sia effettivamente accaduto tra loro. “Ci siamo baciati in modo intimo. Io ero sulle sue gambe e a 44 anni un po’ di esperienza ce l’ho e capisco quando piaccio ad un uomo. Lui non ha avuto nessuna reazione e quindi penso di non piacergli”, spiega Claudia. “Non è carino dire questa cosa”, puntualizza Davide. “Se non gli piaccio deve dirmelo. Perchè voi uomini non parlare?”, sbotta Claudia. Simone, però, è convinto che Claudia sia finta al punto da non aver voluto cenare in camera con lui. Il cavaiere ribadisce il proprio interesse, ma aggiunge di non gradire il fatto che lei esca anche con altri uomini.



