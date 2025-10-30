Simone e la rabbia contro il papà Alessio al GF: "Non ci ha detto che aveva un'altra figlia" Lui: "Scusami", pace e lacrime in diretta

Simone De Bianchi e il dolore per la mancanza del padre Alessio: “Non ci ha detto che aveva un’altra figlia”

C’è spazio anche per un momento particolarmente toccante e delicato al Grande Fratello l’incontro tra Alessio, papa di Simone De Bianchi ed ex marito di Francesca Carrara con i suoi congiunti al GF. Alessio ha lasciato la famiglia nove anni fa quando la sua allora moglie Francesca ha scoperto un tradimento e da allora anche il rapporto con i figli si è raffreddato. Simone De Bianchi in settimana ha confessato: “Io avevo i genitori più belli del mondo, ma adesso non mi posso più vantare. Ho perso un padre…lui sta là, sta lontano ma ci sta ovvio che la speranza è di dover accorciare la distanza.” In settimana c’è stato spazio anche per uno scontro tra Simone DE Bianchi e la mamma Francesca Carrara. Il 23enne ha detto a Domenico che di sicuro non farà come loro ed a tali frasi Francesca Carrara è sbottata: “Io sono nove anni che mi prendo la mer*a ma che colpa ne ho io? Io ho l’unica colpa di essere rimasta.”.

In diretta al Grande Fratello Simone ha chiarito il senso della sua frase: l’essersi trovato al centro di un guerra tra i genitori: “Erano cose loro io non volevo che nessuno dei due parlasse male l’uno dell’altro…Io non rifarà alcune mancanze che loro in questi anni hanno dato a me e mia sorella…come non dirci che aveva un’altra figlia” Da parte sua Francesca ha provato a giustificarsi: “Lo so che ho sbagliato perché quando due persone si lasciano poi lanciano accuse all’altro ed i figli ne soffrono. Io in questi anni ha cercato di accantonare l’odio verso il mio ex marito.”



Grande Fratello, pace fatta tra Simone e il padre Alessio: “Ho sbagliato io”

Durante la diretta del Grande Fratello c’è stato l’incontro emozionante tra il padre Alessio e il figlio Simone. “Scusami” ha ammesso Alessio abbracciando il figlio per poi aggiungere: “Mi dispiace tanto per come sono andate a finire le cose…sei la cosa più bella che ho fatto, sei me. Hai parlato di cazzotti, papà di cazzotti ne può prendere tanti ma ci sto e ci starò sempre fino a quando non deciderai di mettere a posto le cose. Mi dispiace che ti abbiamo messo in mezzo ed hai sentito il peso di quello che è successo tra me e mamma. Non è stato facile, stavo male anche io ed ho perso i sorrisi. Non litigare con mamma perché mamma è unica e tu lo sai che penso di mamma.” Alla fine i due si sono scambiati dei calorosissimi abbracci che hanno commosso tutti persino Simona Ventura che è scoppiata in lacrime.