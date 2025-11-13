Simone De Bianchi attacca Rasha al Grande Fratello 2025 dopo il bacio con Omer: si scatena una lite durissima nella Casa

Un gioco creato da Jonas e Anita al Grande Fratello 2025 ha scatenato un’accesissima lite tra Simone De Bianchi e sua mamma Francesca da una parte e Rasha Younes dall’altra. Nel gioco, ogni concorrente è stato chiamato a pescare un bigliettino con un domanda ‘scomoda’ a cui rispondere, e proprio una di queste domande ha sollevato una critica nei confronti di Rasha. Si parlava di atteggiamenti poco sinceri e la gieffina è stata tirata in ballo per il suo rapporto con Omer Elomari e, in particolare, per il bacio scattato tra i due con l’arrivo del messaggio aereo dedicato alla coppia.

Francesca e Simone hanno allora accusato Rasha di essersi avvicinata a Omer soltanto perché è forte e perché la coppia rende di più ne gioco rispetto al singolo. Questa frase ha sollevato una lite molto forte, nella quale sono poi intervenuti anche altri gieffini, soprattutto a difesa di Rasha, come Benedetta e Giulia.

Rasha nel mirino delle accuse al Grande Fratello per il bacio con Omer: “Ecco perché l’ho fatto”

“Ma tu puzzi ancora di latte e parli di me?”, è sbottata Rasha contro Simone, che ha comunque ribadito la sua idea. La gieffina ha poi cercato di chiarire la sua mossa di baciare Omer durante il momento dell’aereo, spiegando di non averlo assolutamente fatto come gesto studiato ma perché realmente tiene a lui: “Lui più preso di me? Lui cammina con me tanto quanto io cammino, è sempre stato così. – ha ammesso – Io ero contrastata perché io tutto volevo tanto che una ship qui dentro. Io e lui siamo identici… lui ha sempre avuto pazienza e io avevo bisogno di questo per abbassare le mie difese. Quindi, attenti alle parole che usate!”, ha concluso.