Simone e Sonia B: ecco perché la loro storia potrebbe essere davvero finita dopo Temptation Island. L'ultima indiscrezione choc.

I due protagonisti più chiacchierati dell’ultima stagione di Temptation Island sono stati Simone e Sonia B, la coppia che poi ha annunciato di aspettare un figlio un mese dopo l’uscita dal programma di Canale 5. Il loro percorso è stato parecchio difficile, tanto che lui ha baciato la tentatrice Rebecca nel bagno, dove le telecamere non potevano raggiungerli. Dopo questo avvicinamento, Sonia B non ha potuto far altro che richiedere il falò e a quel punto i due sono usciti separati dal reality.

Sonia è rimasta piuttosto segnata da questa brutta parentesi, ma nonostante al falò avesse chiuso completamente le porte alla loro relazione, quello che è successo dopo ha stupito tutti. Una volta conclusosi Temptation Island 2025, infatti, Simone e Sonia B hanno dichiarato di aspettare un bambino. La fidanzata era rimasta incinta ancor prima di entrare nel programma e vista la notizia, i due hanno deciso di provare a ricostruire il loro rapporto per il bene della famiglia. Ma i colpi di scena non finiscono qui: poche ore fa è arrivata una notizia che ha fatto tremare i fan della coppia.

Simone e Sonia B, l’indiscrezione che fa paura: “Lasciati dopo le registrazioni“

A svelare un retroscena particolare su Simone e Sonia B è stato Lorenzo Pugnaloni. Quest’ultimo ha svelato sui suoi profili social che i due si sono lasciati: “Stamattina alcune indiscrezioni mi hanno rivelato come prosegue tra Simone e Sonia B.: alcuni compaesani hanno riferito che non stanno più insieme e che si sarebbero lasciati poco dopo la registrazione del mese dopo (ovviamente, come vi dicevo, li rivedremo a UeD per un confronto). Lei, comunque, ha deciso di tenere il bambino ugualmente. lo vi avevo accennato di qualche movimento tra lui e la single Rebecca, avrà inciso anche questo? PARLIAMO DI INDISCREZIONI, vedremo!“. Al momento siamo ancora sul piano delle indiscrezioni, dunque.

Secondo alcune persone del loro paese, Sonia B avrebbe deciso di portare avanti la gravidanza anche da sola, e chiaramente, alla base delle discordie e dei litigi rimane sempre quel gesto con Rebecca, un vero e proprio tradimento da parte di Simone che si è lasciato andare davvero troppo con la single per “testare il suo amore”.