Simone e Sonia B annunciano di aspettare un figlio! La gravidanza inaspettata un mese dopo Temptation Island 2025

Colpo di scena durante l’ottava e ultima puntata di Temptation Island 2025, con Simone e Sonia B che hanno annunciato al pubblico di aspettare un figlio. Nelle riprese di “Un mese dopo“, i due hanno rivelato a Filippo Bisciglia come sono andate le cose una volta tornati a casa dal viaggio nei sentimenti, spiegando di non essere mai andati a vivere da soli ma di essere stati nella stessa abitazione che è grande con due piani e ha permesso ad entrambi di restare separati.

Sonia B ha spiegato che da quando sono tornati da Temptation Island, Simone si è comportato benissimo e l’ha fatta sentire come una regina, importante come prima non succedeva ormai da tempo. Filippo Bisciglia ha fatto i complimenti alla coppia dicendo che li vede più radiosi che mai ora che aspettano un figlio e hanno risolto quello che era il loro problema principale: Simone si metteva sempre al primo posto, lasciando in secondo piano Sonia B che si sentiva sempre più sola e trascurata.

Simone e Sonia B, lui cambia totalmente: “Da oggi mi metto al terzo posto“

Dopo un percorso a dir poco tortuoso, Simone e Sonia B sono entrati mano nella mano nella versione Temptation Island “Un mese dopo“. Filippo Bisciglia, che sapeva già tutto, ha svelato che Sonia ha scoperto di essere incinta una volta arrivata a casa, e che questa notizia li ha uniti più che mai. Lui, che si era schiarito le idee con la tentatrice Rebecca all’interno del reality di Canale 5, ha oggi scoperto di non voler perdere la sua fidanzata per nulla al mondo. Ecco cos’ha detto nella puntata di giovedì 31 luglio 2025.

“Noi ci conosciamo da 15 anni“, ha detto Simone, “e so che farei qualsiasi cosa per lei“. Il fidanzato di Sonia B ha fatto una promessa: “Mi sono sempre messo al primo posto, ho combattuto tanto per riuscire ad essere dove sono oggi ma è giunto il momento di mettermi al terzo piano. Oggi scelgo mio figlio per primo, e Sonia per seconda. Poi ci sono io“. A queste parole Filippo Bisciglia si è commosso e anche la fidanzata non è riuscita a trattenersi e lo ha abbracciato forte. Simone ha anche confessato di sentire una felicità enorme, triplicata anche rispetto a quella che provava quando si era innamorato di lei. Riguardo alla gravidanza, Sonia B ha raccontato che non sa ancora se il figlio sarà un maschio oppure una femmina, ma chiaramente questo verrà svelato prossimamente sui social.