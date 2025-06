Inizierà tra pochissimo il nuovo viaggio dei sentimenti di Temptation Island e piano piano, Mediaset ci spoilera il nome delle nuove coppie del programma di Canale 5. Oggi, giovedì 12 giugno è stata annunciata la seconda coppia composta da Simone e Sonia B., che hanno già generato il caos di commenti sul web. Ricordiamo che il programma firmato Maria De Filippi tornerà con una nuova edizione dal 3 luglio 2025, ma intanto andiamo a conoscere i due membri del cast: chi sono? E perchè si trovano a Temptation Island?

Altra coppia in crisi quella tra Simone e Sonia B., anche loro sull’orlo di lasciarsi per sempre ma non prima di provare l’ultima spiaggia, quella del reality di Canale 5. I due si sono raccontati nel consueto video pubblicato sui canali ufficiali del programma dove hanno dichiarato che a scrivere alla redazione è stato lui, come spesso accade. “Sono Simone, ho 28 anni e sono un personal trainer. Sono fidanzato con Sonia da 6 anni e conviviamo da 5 anni e mezzo a Modena”, racconta Simone.

Simone e Sonia B. di Temptation Island: “Il nostro rapporto ormai è piatto”

“Ho scritto io a Temptation Island per capire se la nostra relazione deve andare avanti. Il nostro rapporto ormai è piatto e, con il passare degli anni, ci siamo sempre di più allontanati”, ha dichiarato il fidanzato iscrittosi al programma insieme a Sonia B. per provare a ritrovare una scintilla ormai persa da diverso tempo. Anche la ragazza dice la sua, spiegando di vivere ormai nel ricordo di quello che erano un tempo: “Lui dice che io sono cambiata, ma se l’ho fatto è perché non mi sento più sicura di questo rapporto visti i suoi atteggiamenti“.

Sonia B., fidanzata di Temptation Island dopo la presentazione della prima coppia Alessio e Sonia, ha dichiarato di essere innamorata ma allo stesso tempo sente delle mancanze molto forti da parte del ragazzo. Ad esempio, lui non le dice mai di essere bella, e non ricorda il momento in cui glielo ha detto l’ultima volta: “Devo essere io a dirti ‘sto bene, ti piaccio’? Secondo te è normale?“.