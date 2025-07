Simone e Sonia, spunta la foto da piccoli mentre Temptation Island li distrugge: i fan si dividono tra nostalgia e rabbia.

Durante l’ultima puntata di Temptaton Island 2025 si è parlato molto di Simone e Sonia che hanno affrontato il falò di confronto. Proprio in quei momenti veniva pubblicata sui social una loro fotografia di quando erano molto giovani, dato che la coppia sta insieme da ben 15 anni. L’immagine del passato ha sorpreso i fan e ha lasciato tutti commossi soprattutto a fronte di quello che poi stava succedendo al falò davanti a Filippo Bisciglia dove i due hanno litigato e dove Sonia ha detto parole molto forti contro il fidanzato.

Ma come erano Simone e Sonia da giovani? L’immagine apparsa sui social racconta qualcosa di davvero profondo, quando i due erano ancora semplici ragazzini e addirittura migliori amici come scrive un utente su X. Nella foto si vede la coppia che sorride, forse senza sapere che prima avrebbero vissuto sei anni da fidanzati e altri da conviventi in quel di Modena. In ogni caso, tutto è iniziato con una splendida amicizia che poi nel tempo si è trasformata in una lunga storia d’amore purtroppo terminata dopo il tradimento di lui nel villaggio di Canale 5.

Simone e Sonia, lui non chiede scusa al falò: si è davvero pentito del bacio?

Simone e Sonia sono tra i protagonisti più chiacchierati di questa edizione di Temptation Island 2025. Il pubblico si è affezionato prevalentemente alla fidanzata soprattutto dopo il comportamento di Simone che l’ha tradita baciando Rebecca, tentatrice del programma. Al falò di confronto, però, non si è scusato nemmeno dopo la bacchettata di Filippo Bisciglia che gli ha fatto notare le mancate scuse. Infatti, sebbene Simone fosse al falò sperando di tornare a casa con Sonia, non ha fatto un passo in avanti per farle capire quanto la ama davvero.