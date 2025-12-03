Simone, il figlio di Gigi Sabani si racconta a La Volta Buona tra obesità e bullismo: “Nel tempo ho perso 72 kg ma quel periodo è stato difficile…”.

La puntata odierna de La Volta Buona torna ad accendere i riflettori sul tema delle diete del regime alimentare e in studio spicca la testimonianza di Simone, figlio di Gigi Sabani, che in passato ha sofferto di obesità. Non solo il rapporto non proprio placido con il cibo ma anche le offese che ha ricevuto in quel periodo; un bullismo che di certo non giovava alla sua condizione.

“Ho sofferto di obesità, negli anni ho perso 72 kg. Nel periodo in cui non c’era tutta questa possibilità di aiuto dovevi affidarti alle persone vicine ed a te stesso”. Inizia così Simone, figlio di Gigi Sabani, che pone l’accento su quanto fosse difficile ai tempi trovare quella ‘molla’ necessaria per riprendere le redini della propria vita. Inaugurare la svolta, nel caso del figlio del compianto attore, è stato dunque un processo difficile e scandito da un vero e proprio dissidio: “Quando ti dicono ‘devi fare la dieta’, alla fine non lo fai; vanno in contrasto la realtà e il mondo che ti sei creato”.

Simone, figlio di Gigi Sabani a La Volta Buona: “Obesità? Papà mi chiamava ‘I miei figli’…”

Simone Sabani pone all’attenzione de La Volta Buona anche il tema del bullismo, la cattiveria di chi ignorava ciò che c’era dietro la sua obesità e si divertiva unicamente con parole indelicate e pungenti. “Battutine? Mi hanno detto di tutto, le offese gratuite. Il problema non è la tipologia ma l’indifferenza rispetto a chi hai di fronte”. Il figlio di Gigi Sabani ricorda poi proprio le parole del papà, tra preoccupazione e ironia: “Mi chiamava ‘i miei figli’, era ironico ovviamente era il suo spirito. Lui vedeva che non ero felice anche se oggi faccio palestra e ho fatto un percorso importante negli anni”. Oggi Simone – figlio del compianto conduttore – ha ritrovato una forma fisica adeguata e soprattutto una routine – tra alimentazione e sport – che gli permette di vivere la sua vita pensando all’obesità come un lontano e brutto ricordo.