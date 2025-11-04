Gigi Sabani, il figlio Simone - a La Volta Buona - racconta il rapporto tortuoso ma poi viscerale con il compianto conduttore.

In molti certamente ne seguono le orme, gli insegnamenti; Gigi Sabani è stato un gentiluomo della televisione italiana, uno showman capace di risultare magnetico per gli appassionati a prescindere dal ruolo, dal programma. Oggi a La Volta Buona c’è suo figlio Simone; per lui il racconto non parte dalle gesta nel mondo dello spettacolo bensì dal punto di vista del mestiere più difficile del mondo, il genitore. La separazione dalla mamma ha inciso sul loro rapporto; come ricordato da Caterina Balivo, solo in età matura è stato possibile restaurare un legame che prima era saltuario per via dei copiosi impegni del compianto conduttore.

“La ricerca che io facevo era quella del padre, non del personaggio; quando mi ricordavano che ero suo figlio o abbassavo lo sguardo o rispondevo stizzito. La tv era un mezzo per vederlo ma al contempo mi allontanava da lui”, inizia così il racconto di Simone, figlio di Gigi Sabani a La Volta Buona. Le sue parole mettono in evidenza quanto per lui, da bambino, fosse totalmente ininfluente il valore artistico del padre; il suo unico desiderio era quello di poter passare quanto più tempo possibile con il papà.

Simone, il figlio di Gigi Sabani a La Volta Buona: “Mai voluto essere un ‘figlio d’arte’…”

“Quelle poche volte che ero dietro le quinte non vedevo l’ora che finisse perchè quei pochi minuti insieme erano una conquista”, ha aggiunto Simone – figlio di Gigi Sabani – sempre a La Volta Buona. Come sottolineato anche da Caterina Balivo, dopo il distacco durante l’infanzia il loro rapporto ha raggiunto una fase matura e molto più viscerale. C’è un punto però che il figlio del conduttore – oggi attore di spicco – ci tiene ancora a sottolineare: “Io volevo essere il figlio, senza l’etichetta ‘d’arte’, a quello ci penso io…”.