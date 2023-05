Simone, figlio di Gigi Sabani/ “Mi manca la sua allegria nonostante tutto”. La madre Rita Imperi

Simone, chi è il figlio di Gigi Sabani e Rita Imperi

Simone Sabani, figlio di Gigi Sabani, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 30 maggio 2023, di Oggi è un altro giorno per ricordare il padre scomparso nel 2007. Simone è nato nel 1980 dal matrimonio del conduttore con la prima moglie Rita Imperi. La relazione tra Gigi Sabani e la sua prima moglie si è conclusa quando Simone era ancora un bambino, aveva appena 2 anni e mezzo.

“La cosa che mi manca di più di mio padre è l’allegria nonostante tutto”, ha detto Simone, ospiti di Barbara D’Urso a Domenica Live. In quell’occasione, la madre Rita, gli aveva mandato un video messaggio: “In te vedo tuo padre. Le sue smorfie, il suo sorriso, i suoi gesti, le sue belle mani identiche alle tue… Sono sicura che tuo padre, ovunque si trovi, è tanto orgoglioso di te”.

Simone Sabani: sulle orme del padre Gigi

Simone Sabani ha seguito le orme del padre del padre Gigi nel mondo dello spettacolo, frequentando l’Accademia e diventando un attore. Intervistato da Sledet, Simone ha rivelato il consiglio che gli ha dato suo padre quando ha iniziato la sua carriera: “Non bruciare le tappe, credere nella gavetta, farsi amare dal pubblico prima come persona e poi come artista, essere pronto a mandare giù bocconi amari, porte mai aperte, apprezzare i piccoli applausi di quel pubblico che timidamente inizia a seguirti, ricambiare con rispetto ed educazione e se la ruota girerà, nei grandi applausi del domani, noterai facce familiari, il tuo pubblico”. Parlando del suo essere figlio d’arte ha aggiunto: “Non ho mai sfruttato il mio cognome, lo reputo un mucchio di lettere scritte su un foglio”. Qualche hanno fa ha ricevuto il Premio Vincenzo Crocitti International come Attore in Carriera.

