Simone Finucci e Annalisa, La pupa e il secchione 2024/ Alchimia alle stelle, ma dopo il primo approccio…

Tra il nuovo secchione Simone Finucci e Annalisa sembra esserci una certa alchimia, ma le sfide sono dietro l’angolo

A La Pupa e il Secchione 2024 ha fatto ingresso Simone Finucci, abbinato alla vibrante pupa Annalisa. C’era grande curiosità attorno a questa coppia, considerando anche i modi diretti e non sempre morbidi della ragazza. Finucci, dal canto suo, non si è tirato indietro dall’approfondire la conoscenza con l’esuberante fanciulla e in men che non si dica tra la pupa e il secchione è nata una certa alchimia, alimentata da una curiosa cena romantica, organizzata direttamente in villa.

La coppia ha dato subito di che parlare al pubblico de La Pupa e il Secchione 2024, anche se c’è chi giustamente prevede momenti duri per i due concorrenti, considerando le differenze caratteriale di Finucci e Annalisa e le sfide in vista. Ad ogni modo, del primo approccio, resta l’incoraggiante atmosfera che si è venuta a creare durante la cena, dove pure la fanciulla è rimasta piacevolmente colpita dal secchione. “Sushi, vinello e bel manzone: perfetto!”, è stato il commento di Annalisa.

Finucci e Annalisa pronti per nuove sfide a La Pupa e il secchione 2024

Ma ora viene il bello – o il difficile – per Finucci e Annalisa. Si sono conosciuti da poco e viaggiano già spediti sulle ali dell’entusiasmo. Decisamente troppo entusiasmo, per certi versi immotivato. Resta dunque da capire come si evolveranno le cose tra i due, ma soprattutto scoprire com’è proseguita la settimana in villa dopo l’unione scoppiettante della scorsa puntata.

Una puntata in cui Finucci ha già dimostrato di capire di avere a che fare con una partner tosta. “E’ forte”, ha detto lui. “Finora in tutta la mia vita mi aveva definita così solo mia sorella, che bello! Adesso sento di poter affrontare questo percorso con maggiore serenità”, la risposta appagata di lei. Cosa ci riserverà, dunque, questa coppia?

