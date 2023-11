Simone Fratini chi è, compagno di Barbara De Rossi/ “E’ una persona eccezionale, uomo solido e sensibile”

Barbara De Rossi e l’amore per il compagno Simone Fratini

Barbara De Rossi è fidanzata con Simone Fratini, imprenditore di Firenze che lavora nel campo della bellezza e dell’hair style. Una bella storia d’amore quella nata tra i due che sono legati da diverso tempo. Proprio l’attrice e conduttrice durante l’ultima intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo si è sbilanciata sulla sua vita privata e sentimentale rivelando qualche dettaglio in più sul compagno Simone Fratini.

Chi è Martina Tesanovic, figlia di Barbare De Rossi/ "Mi auguro di diventare forte come mia madre…"

“Stiamo insieme da 6 anni e viviamo insieme” – ha detto l’attrice e conduttrice che sul compagno ha aggiunto – “Simone è un uomo solido, sensibile, che ha una parte femminile sviluppatissima per essere un maschio. E’ una persona eccezionale“. L’arrivo di Simone nella sua vita è stato come un raggio di sole visto che è tornata a provare dei sentimenti. A quel punto la Toffanin le ha chiesto se sta pensando alla possibilità di un antimonio: “Simone è arrivato in un periodo della mia età in cui ero veramente molto delusa, ci sono state le esperienze dolorose, sbagliate e tragiche. Lui è arrivato e ha rimesso a posto tutto“.

Barbara De Rossi: "Ho subito violenze fisiche e verbali dal mio ex"/ "Mesi di dolore. Salvata dal mio cane"

Chi è Simone Fratini, il compagno di Barbara de Rossi

Ma chi è Simone Fratini, il compagno di Barbara de Rossi? Classe 1971, Simone è nato il 30 agosto sotto il segno della Vergine. L’uomo ha 11 anni in meno rispetto all’attrice e conduttrice ed è un imprenditore di Firenze che lavora nel campo della bellezza e dell’hair style. Proprio grazie al suo lavoro i due si sono visti per la prima volta visto che la De Rossi dove mettere delle esxtension ai capelli. Su consiglio di un amico si è recata proprio presso l’azienda di Fratini. Tra i due è stato un colpo di fulmine, l’imprenditore si è innamorato subito dell’attrice che lo ha folgorato.

Barbara De Santi: "Aurora sembri più vecchia di me". La Tropea: "Sono naturale"/ Tina sbotta a Uomini e Donne

Dopo il primo incontro, Fratini non ha perso occasione e le ha scritto una serie di messaggi. Per settimane si sono scritti e telefonati, fino a quando hanno deciso di rivedersi per una seconda volta. “Quando ci siamo rivisti, l’ho baciata subito, al ristorante, davanti a tutti! Siamo andati a convivere dopo due mesi… L’ho sempre ammirata come donna, ero già attratto dalla testa di Barbara” – ha raccontato Simone. Il resto è storia!











© RIPRODUZIONE RISERVATA