Simone Fratini, chi è il marito di Barbara De Rossi: il primo incontro

Barbara De Rossi ormai da diversi anni è sentimentalmente legata al marito Simone Fratini, dopo una lunga vita privata caratterizzata da amori, matrimoni e separazioni. L’attrice, che oggi pomeriggio concederà un’intervista ai microfoni di Caterina Balivo nella nuova puntata de La volta buona su Rai 1, in passato è stata sposata per due volte: prima con Andrea Busiri Vici dal 1988 al 1990, poi con Branko Tesanovic dal 1995 al 2010, dal quale ha anche avuto una figlia di nome Martina.

Andrea Busiri Vici e Branko Tesanovic/ Chi sono gli ex mariti di Barbara De Rossi e perché è finita

Oggi, invece, il suo presente risponde al nome di Simone Fratini. Il marito di Barbara De Rossi è un imprenditore di origini toscane, lavora come hair stylist ed è inoltre proprietario di un’azienda nel settore della cosmetica. In un’intervista a Storie di donne al bivio, l’attrice ha ricordato il loro primo incontro: “Ha quasi dieci anni in meno di me, l’ho conosciuto perché mi servivano delle cose per i capelli e un mio amico mi ha accompagnata da lui. Io l’ho visto prima con i capelli e poi senza capelli: ho avuto un attimo di smarrimento. Me l’hanno presentato, ci siamo guardati e da quel momento non ci siamo più lasciati“.

Chi è Barbara De Rossi: "La depressione è un vuoto che assorbe la vita"/ "Vivevo immersa in una bolla…"

Barbara De Rossi e il matrimonio con Simone Fratini: dalla proposta alla cerimonia

Barbara De Rossi e il marito Simone Fratini sono così diventati inseparabili: dopo il primo incontro, ha raccontato l’attrice in quell’intervista, si sono sentiti per una ventina di giorni al telefono, ininterrottamente anche di notte e sino alla mattina. Sono poi passati alle videochiamate, sino all’incontro dal vivo, con l’imprenditore che “è riuscito a trovare un albergo a 600 metri da casa mia nonostante non sapesse dove vivevo”. Negli ultimi anni è poi arrivata la proposta di matrimonio: “Io sono una sentimentale, ho pianto tantissimo, non riuscivo neppure a guardarlo”.

Martina Tesanovic, chi è la figlia di Barbara De Rossi/ "Quando era piccola la portavo sul set e lei..."

La coppia è convolata a nozze a Montevarchi, in provincia di Arezzo, nel 2023 in una bellissima cerimonia in cui l’attrice è stata affiancata dalla figlia Martina in veste di testimone di nozze: “Questo matrimonio è stato il coronamento di un amore. Siamo veramente una cosa sola“.