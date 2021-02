Simone Fratini, compagno Barbara De Rossi/ “Sa prendersi cura delle mie ansie”

Simone Fratini è da cinque anni il compagno di Barbara De Rossi. Classe 1973, Fratini è un ex modello e imprenditore toscano. Nello studio di Domenica Live l’attrice e conduttrice ha ricordato il primo incontro con il compagno, soprannominato “l’uomo dei capelli”: “Avevo sentito dire che c’erano le extension per cambiare look dei capelli. Un amico comune mi parlava di un’azienda che faceva queste cose qua, e mi ha portato da un suo conoscente per vedere queste cose qua. Ed ho incontrato lui perché l’azienda era la sua”. E ha aggiunto: “Ridà il sorriso alle persone, rimette loro i capelli e li ha rimessi anche a se stesso. A me piace con o senza capelli. Ha un viso bello, lo stesso”. Prima di Simone Fratini, Barbara De Rossi è stata sposata con Andrea Busiri Vici (1988-1990) e Branko Tesanovic (1995-2010), dal quale ha avuto la figlia Martina.

Simone Fratini da cinque anni al fianco di Barbara De Rossi

Barbara De Rossi ha definito Simone Fratini, suo compagno dal 2015, “un uomo che c’è, un uomo in gamba, sincero, una persona che ha dei grandissimi valori”. Prima di incontrare Simone, l’attrice ha denunciato il suo ex fidanzato Antony Manfredonia per presunti maltrattamenti e percosse. Con l’imprenditore toscano al suo fianco, Barbara De Rossi ha ritrovato la serenità: “Lui sa prendersi cura delle mie ansie e delle mie preoccupazioni. […] Ho fatto discrete esperienze di vita, anche se non ho avuto molti uomini. Non sono fan della solitudine, mi piace dare e ricevere. Oggi ho la consapevolezza giusta per assaporare una bella persona”, ha detto a Libero Quotidiano qualche anno fa. Lo scorso giugno la coppia ha festeggiato 5 anni insieme: “Cinque anni di noi… se l’amore ha un volto è il tuo…”, ha scritto la conduttrice su Instagram.



