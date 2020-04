Simone Fratini, fidanzato Barbara De Rossi/ “Da sempre attratto dalla sua testa”

Pubblicità

Simone Fratini è il compagno di Barbara De Rossi, nonché la persona con la quale l’attrice e conduttrice sta trascorrendo la sua quarantena in Toscana, come dichiarato dalla stessa in un suo recente intervento alla trasmissione La Vita in Diretta. La storia tra Simone e Barbara è iniziata nel 2015 e da allora prosegue senza alcuna nuvola. Tra i due c’è una differenza di età di 11 anni ma non sembra affatto pesare nella loro relazione. Lo si comprende benissimo dalle parole della De Rossi rilasciate in un suo intervento dello scorso ottobre a Domenica In quando, parlando nello studio di Mara Venier aveva usato parole straordinarie per descrivere l’uomo che da ormai cinque anni è al suo fianco: “un uomo che c’è, un uomo in gamba, sincero, una persona che ha dei grandissimi valori”, aveva detto. Classe 1971, da ciò che si apprende sul web Simone è a capo di una importante azienda in Toscana. Socio fondatore di Capelli for you nonché ideatore di Quinta dimensione (tecnica particolare di infoltimento del cuoio capelluto), Fratini si è guadagnato proprio per via della sua professione l’appellativo di “l’uomo dei capelli” da parte della sua compagna. Proprio i capelli sono stati il motivo del loro incontro dal momento che la De Rossi si era recata presso la sua attività, su consiglio di un amico, ignara che avrebbe incontrato l’amore.

Pubblicità

SIMONE FRATINI, L’INCONTRO CON BARBARA DE ROSSI

Mentre la conduttrice ed attrice Barbara De Rossi era alla ricerca di extension ed altri accessori per un radicale cambio look, il suo sguardo ha incontrato quello di Simone Fratini, l’uomo che sarebbe divenuto il suo amore nonché la sua ancora di salvezza. “Lui è l’uomo dei capelli. Ridà il sorriso alle persone”, aveva commentato l’attrice parlando del suo compagno e del modo del tutto particolare in cui le loro strade si erano incrociate. Da quell’incontro, che colpì non poco anche Simone, l’uomo trovò il coraggio di scriverle e quello fu il primo passo verso la nascita di una bellissima storia d’amore che entrambi amano ripercorrere in occasione delle loro interviste televisive e non solo. Ospite della trasmissione Domenica Live di qualche tempo fa, proprio al fianco della sua Barbara, Fratini aveva raccontato di aver trascorso molto tempo al telefono con la conduttrice prima del loro successivo incontro. “Quando ci siamo rivisti, l’ho baciata subito, al ristorante, davanti a tutti! Siamo andati a convivere dopo due mesi”, aveva poi rivelato. Poi aveva aggiunto un altro particolare che qualunque donna sogna di poter sentire dal proprio uomo: “L’ho sempre ammirata come donna, ero già attratto dalla testa di Barbara”. E da allora, l’amore tra i due sembra procedere senza nessun ostacolo di sorta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA