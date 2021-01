SIMONE FRATINI, FIDANZATO BARBARA DE ROSSI/ Lei: “È una persona presente e in gamba”

Come purtroppo diverse altre donne nel mondo dello spettacolo, anche Barbara De Rossi – attrice e conduttrice nota ai più per via del suo ruolo nella miniserie La piovra – ha una vita sentimentale piuttosto movimentata. In particolare, al 1998 risale il suo matrimonio con Andrea Busiri Vici, appartenente a una famiglia di famosi e prestigiosi architetti; la loro relazione, però, si è ‘risolta’ in un divorzio avvenuto nel 1990. Cinque anni più tardi conosce Branko Tesanovic, ballerino e coreografo serbo nonché padre di sua figlia Martina, nata nel 1995. Ma nel 2010 è arrivato l’annuncio riguardante la sua intenzione di separarsi anche da quest’ultimo.

Dal 2015, invece, risulta legata a Simone Fratini, ex modello e imprenditore di Firenze più giovane di lei di ben 11 anni. Di anni, lei, ne ha quasi 61 (è nata il 9 agosto 1960), e alle spalle una carriera caratterizzata da diversi successi sia nel campo del cinema che in quello della tv. Da un po’ di tempo a questa parte, la De Rossi si dedica corpo e anima al teatro, dimensione artistica che riconosce forse più adatta a lei, se non altro perché – denuncia – nessuno più le affida parti di rilievo.

Chi è Simone Fratini, fidanzato di Barbara De Rossi

Il debutto artistico di Barbara De Rossi è avvenuto quando lei era ancora molto piccola. Da lì in poi, l’abbiamo vista parte integrante di film e programmi televisivi di cui è stata addirittura conduttrice, come nel caso di Amore criminale e Il terzo indizio. Quanto a Simone Fratini, si può dire che anche quest’ultimo sia un personaggio relativamente noto. Non a caso, i due si sono incontrati proprio nell’ambito dello showbiz, e questo perché Fratini si occupa di immagine e in particolare di capelli.

“L’ho sempre ammirata come donna, ero già attratto dalla testa di Barbara”, ha dichiarato l’uomo a Domenica Live, lasciando intendere che, nella vita, lui fa proprio il parrucchiere. Ma non solo: è infatti anche l’ideatore del marchio ‘Capelli for you’ e ha elaborato il metodo ‘La quinta dimensione’, un possibile rimedio contro la calvizie. Simone, classe 1961, ha fondato l’impresa nella sua terra d’origine, la Toscana. I due compaiono spesso sul profilo Instagram di lei, che lo descrive come una persona presente e in gamba.

