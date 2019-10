SIMONE FRATINI, FIDANZATO BARBARA DE ROSSI/ “Si prende cura della mia ansia”

Simone Fratini dal 2015 fidanzato con Barbara De Rossi

Simone Fratini è un ex modello e parrucchiere toscano. Dal 2015 è fidanzato con Barbara De Rossi, pur essendo più giovane di lei di ben 11 anni. Per via della sua professione, la De Rossi lo chiama “l’uomo dei capelli”. I due si sono conosciuti proprio nella sua azienda, la Capelli for You, di cui Fratini è socio fondatore. L’uomo è anche ideatore di Quinta dimensione, la tecnica che permette di infoltire il proprio cuoio capelluto mediante l’inserimento, nella capigliatura, di un capello alla volta. L’azienda Toscana promette di donare naturalità tanto nell’estetica quanto nel movimento. La De Rossi si è recata alla Capelli for You su consiglio di un amico. Là, racconta a Domenica Live, ha conosciuto Fratini. “Stavo cercando extension e altri accessori particolari che ti cambiano il look all’improvviso. Io non avevo mai cambiato taglio di capelli. Un amico mi disse che c’era un’azienda in Toscana che produceva queste cose qui”. E prosegue: “Sono andata in quest’azienda dove c’era anche lui. Sono entrata in azienda e lui non aveva i capelli, poco dopo lo rivedo e li aveva! Lui è l’uomo dei capelli. Ridà il sorriso alle persone”.

Il rapporto tra Barbara De Rossi e Simone Fratini

Barbara De Rossi assicura che Simone Fratini è bello sia con che senza capelli. “Io non sapevo che fosse venuta in azienda, io pensavo che fosse una presa in giro“, ha spiegato in seguito lui. “Dopo l’incontro trovai una scusa per scriverle”. I due parlavano a lungo al telefono, anche 7-8 ore al giorno. “Ogni volta che attaccavo, mi mancava”, dice Fratini, che rincara la dose. “L’ho sempre ammirata come donna, ero già attratto dalla testa di Barbara”. Barbara afferma di sentirsi appagata, ma non del tutto felice. “Diciamo che ora sto bene”, ha dichiarato a Novella 2000, “lui sa prendersi cura delle mie ansie e delle mie preoccupazioni“. Insomma: oltre a occuparsi del look, Fratini s’improvvisa psicologo.

